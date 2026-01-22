Pensii 2026 | Cine poate beneficia de pensie de invaliditate și în ce condiții. Procedura de înscriere și documente necesare

Schimbarea majoră a Sistemului public de pensii din România a adus transformări din punct de vedere legislativ. Legea 360/2023 reglementează modul în care persoanele cu capacitate de muncă diminuată ar putea avea acces șa pensie de invaliditate, în acest an. Astfel, doar cetățenii care nu au ating încă vârsta standard de pensionare din cauza unor afecțiuni medicale sau accidente pot beneficia de acest drept, motivul fiind acela că nu mai pot profesa. O noutate administrativă importantă introdusă de Legea nr. 9/2023 simplifică birocrația: beneficiarii nu mai sunt obligați să depună copii ale documentelor, instituțiile având datoria de a fotocopia gratuit originalele prezentate.

Cine sunt beneficiarii pensiei de invaliditate în 2026?

Statul român împarte beneficiarii în două categorii distincte, în funcție de istoricul lor de cotizare și contextul în care a survenit invaliditatea:

A. Persoane cu stagiu de cotizare contributiv

Această categorie include persoanele care au lucrat și au virat contribuții la sistemul public, a căror capacitate de muncă s-a diminuat din cauza:

– Bolilor obișnuite sau accidentelor care nu au nicio legătură cu activitatea profesională.

– Angajaților români detașați în străinătate (în baza regulamentelor europene sau acordurilor bilaterale), care dețin documentul portabil A1 și au suferit un accident de muncă.

B. Categorii speciale (fără obligativitatea stagiului contributiv)

Statul protejează tinerii aflați în formare profesională. Astfel, elevii, ucenicii și studenții pot primi pensie de invaliditate dacă și-au pierdut capacitatea de muncă în timpul și din cauza practicii profesionale (accidente de muncă sau boli profesionale).

Condițiile obligatorii impuse de stat

Pentru a intra în posesia acestui drept, solicitantul trebuie să îndeplinească simultan două criterii fundamentale:

– Vârsta: Să fie mai mică decât vârsta standard de pensionare (prevăzută în Anexa 5 a legii).

– Evaluarea medicală: Invaliditatea trebuie dovedită printr-o decizie medicală emisă de un medic expert al asigurărilor sociale.

– Gradele de invaliditate

În funcție de severitatea afectării organismului, medicul expert stabilește unul dintre cele trei grade:

Gradul I: Deficiență funcțională gravă, capacitatea de autoservire este pierdută total.

Gradul II: Deficiență accentuată, capacitatea de autoservire este păstrată doar parțial.

Gradul III: Deficiență medie, capacitatea de autoservire este păstrată.

Stagiul de cotizare și perioadele asimilate

Un aspect esențial în 2026 este distincția între perioadele care ajută la deschiderea dreptului la pensie și cele care nu sunt luate în calcul în acest stadiu.

Totuși, sunt recunoscute ca perioade asimilate:

– Studiile universitare la zi (absolvite cu diplomă).

– Serviciul militar.

– Concediile pentru incapacitate temporară de muncă sau creșterea copilului (în anumite intervale de timp reglementate).

– Indemnizațiile de șomaj (în anumite condiții).

– Stagiul potențial: Un sprijin pentru cei cu vechime mică

– Statul acordă un „stagiu potențial”, reprezentând diferența între stagiul complet prevăzut de lege și cel realizat efectiv. Acesta ajută la creșterea punctajului și se calculează astfel: 0,25 puncte/lună pentru gradul I, 0,20 puncte pentru gradul II și 0,10 puncte pentru gradul III.

Procedura de înscriere și documente necesare

Cererea de pensionare trebuie depusă la Casa Teritorială de Pensii în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor (emiterea deciziei medicale).

Dosarul trebuie să conțină (după caz):

– Cererea tip (Anexa 6).

– Actul de identitate, certificate de naștere și căsătorie.

– Carnetul de muncă și alte dovezi de vechime (original).

– Diploma de studii universitare și foaia matricolă.

– Decizia medicală asupra capacității de muncă (documentul central).

– Adeverințe de venit brut și sporuri cu caracter permanent.

– Pentru accidente de muncă: formularul FIAM sau fișa BP2 (boli profesionale).

– Plata și indemnizația de însoțitor

Pensiile se plătesc lunar, prin mandat poștal sau în cont bancar. Un beneficiu crucial pentru cei încadrați în Gradul I de invaliditate este indemnizația de însoțitor. Aceasta reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru luna respectivă și se acordă suplimentar față de cuantumul pensiei.

Revizuirea medicală: Când devine pensia definitivă?

Majoritatea pensionarilor de invaliditate sunt supuși revizuirii periodice (la 1-3 ani). Există însă categorii scutite de revizuire:

Persoanele cu invalidități ireversibile.

Cei care au împlinit vârsta standard de pensionare.

Persoanele aflate la mai puțin de 5 ani de vârsta de pensionare, care au realizat deja stagiul complet de cotizare contributiv.

Neprezentarea la revizuirea medicală sau refuzul de a urma programele recuperatorii atrage suspendarea imediată a plății drepturilor bănești.

