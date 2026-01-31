Actualitate

Pensii 2026 | Ce se întâmplă cu pensiile în perspectivă și cum vor fi afectați pensionarii din România

Mif Lorena

Publicat

acum 6 minute

în

De

Pensii 2026 | Ce se întâmplă cu pensiile în perspectivă și cum vor fi afectați pensionarii din România

În următorii ani, creșterea pensiilor este pusă în pericol. Guvernul a ridicat cheltuielile privind pensiile. Potrivit datelor de la Casa de Pensii, acestea au crescut chiar și cu 9 milioane de euro în 2 an.

Creșterile din 2024 au înregistrat recorduri. Ele au fost indexate la 1 ianuarie 2024 cu 13%, iar mai apoi a fost făcută marea recalculare la 1 septembrie 2024, iar atunci pensiile au crescut cu sume foarte mari, cu o medie în jur de 500 de lei.

Pensiile în pericol în 2027

Potrivit datelor obținute de la Casa de Pensii, avem următoarele cheltuieli cu pensiile;

În 2023 cheltuielile cu pensiile au fost de 110.772.552.143 lei.

În 2024 s-a operat indexarea de la 1 ianuarie 2024, dar și creșterea pensiilor la marea recalculare. Pensii mărite au fost plătite pentru lunile septembrie – decembrie 2024. În 2024 cheltuielile cu pensiile au fost de 135.423.130.657 lei. O creștere față de 2023 de 14,7 miliarde de lei.

În 2025, statul a plătit pensii mărite pe toate cele 12 luni ale anului. În 2025 cheltuielile cu pensiile au fost de 154.062.194.709 lei. O creștere față de 2024 de 19 miliarde de lei.

Aceste creșteri nu au putut fi suportate din venituri, iar statul s-a împrumutat pentru a le putea plăti.

„Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de implementarea măsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public cu începere de la 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale (2,92 mld lei), precum și plata concediilor medicale care a fost în sumă de 6,4 mld lei, cu 60% mai mult față de anul 2024”, se arată în documentul de la Ministerul de Finanțe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață. Era cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur acasă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață. Era cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur acasă” Actrița canadiană Catherine O’Hara, cunoscută publicului larg mai ales pentru aparițiile sale din filmele „Singur acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, potrivit site-ului de știri mondene TMZ. De-a lungul carierei, Catherine O’Hara a fost […]

Citește mai mult

Actualitate

Codul urbanismului 2026 | Noi reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului: „Comunitățile vor avea acces mai ușor la investiții publice”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Codul urbanismului 2026 | Noi reglementări în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului: „Comunitățile vor avea acces mai ușor la investiții publice” La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, vineri, 30 ianuarie 2026, o Ordonanță care modifică reglementările în vigoare din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Noile reglementări debirocratizează autorizarea lucrărilor de construcții, a lucrărilor de […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în acest an, lista medicamentelor compensate și gratuite va fi completată cu 33 de noi medicamente, iar lista de boli pentru care sunt compensate substanțele deja incluse va fi extinsă. „Pentru pacienţi, […]

Citește mai mult