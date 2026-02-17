Pensii 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba: Atenționare pentru angajatori privind adeverințele cu veniturile brute
Casa Județeană de Pensii Alba: Atenționare pentru angajatori privind adeverințele cu veniturile brute
Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția angajatorilor și deținătorilor de arhive asupra modului în care sunt eliberate adeverințele cu veniturile brute, necesare stabilirii sau recalculării pensiilor.
Instituția semnalează că, pe fondul creșterii numărului de solicitări privind valorificarea veniturilor realizate înainte de 1 aprilie 2001, apar frecvent neconcordanțe în adeverințele emise, în special între sumele ,,defalcate” și totalul venitului brut declarat.
Verificarea fiecărui document presupune un efort administrativ considerabil, de aproximativ 3–4 ore, iar erorile pot duce la respingerea cererilor, generând întârzieri și nemulțumiri în rândul beneficiarilor, a mai precizat instituția.
Potrivit Casa Județeană de Pensii Alba, în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și al numărului crescut de solicitări privind valorificarea veniturilor brute realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, adresăm deținătorilor de arhive și angajatorilor rugămintea de a manifesta maximă responsabilitate în procesul de eliberare a adeverințelor necesare stabilirii sau recalculării drepturilor de pensie.
Reamintim faptul că adeverințele privind veniturile brute trebuie întocmite cu respectarea strictă a modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023, iar sumele evidențiate ca elemente componente ale venitului brut trebuie să corespundă, prin însumare, cu venitul brut total asumat prin semnătura olografă și ștampila angajatorului sau a deținătorului legal de arhivă.
În practică, se constată frecvent neconcordanțe între sumele defalcate și totalul venitului brut înscris în adeverință. Verificarea acestor documente implică un efort administrativ considerabil, alocându-se în medie 3–4 ore de lucru pentru analiza fiecărui document, pentru ca ulterior, din cauza neconcordanțelor, să fie necesară emiterea unei decizii de respingere.
Precizăm că, la momentul preluării cererii, verificarea efectuată vizează exclusiv elementele de fond, nefiind posibilă realizarea unor verificări amănunțite care exced atribuțiilor compartimentului de relații cu publicul și care revin altor structuri funcționale, în etapa de analiză și soluționare.
Pentru a evita generarea unor situații neplăcute în rândul beneficiarilor — care, în unele cazuri, achită sume considerabile pentru obținerea acestor adeverințe — solicităm verificarea temeinică a corectitudinii datelor înainte de eliberarea documentelor.
De asemenea, rugăm ca adeverințele să fie redactate într-un format lizibil, utilizând caractere de dimensiune adecvată. Conținutul integral al acestora trebuie introdus în aplicațiile informatice specifice, iar utilizarea unor fonturi foarte mici sau a unor copii slab calitative îngreunează semnificativ procesul de prelucrare.
Colaborarea responsabilă între instituțiile publice, angajatori și deținătorii de arhive este esențială pentru asigurarea unei soluționări corecte și operative a cererilor de pensie, în beneficiul cetățenilor.
Vă mulțumim pentru sprijin și pentru respectarea cadrului legal în vigoare!
