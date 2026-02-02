PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna februarie: Precizări oficiale cu privire la datele când aduce banii poștașul și când intră pensiile pe card

Când se face plata pensiilor în luna februarie 2026

Luna februarie 2026 a debutat într-o zi de duminică, iar acest detaliu influențează direct datele la care sunt efectuate plățile sociale, inclusiv pensiile, alocațiile și alte indemnizații.

Din acest motiv, o parte dintre beneficiari vor primi banii cu mici decalaje față de termenele obișnuite, fără ca acest lucru să însemne întârzieri nejustificate sau probleme în procesul de plată.

Pentru cei aproximativ 2,3 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română distribuirea banilor nu a început pe 1 februarie, așa cum se întâmplă de regulă, deoarece această dată a căzut într-o zi nelucrătoare.

Astfel, poștașii vor începe livrarea pensiilor luni, 2 februarie 2026, urmând ca banii să fie distribuiți etapizat, pe parcursul mai multor zile, în funcție de zona de domiciliu și de programul fiecărui oficiu poștal. Procesul se va desfășura în condiții normale, iar beneficiarii nu trebuie să depună cereri suplimentare pentru a-și primi drepturile.

În ceea ce privește pensionarii care au ales plata pensiei prin transfer bancar, data la care vor intra banii pe card în luna februarie 2026 este joi, 12 februarie.

Aceasta este ziua stabilită pentru viramentele electronice, iar sumele vor fi disponibile în conturi în aceeași zi, în funcție de banca la care este deschis contul. De regulă, nu sunt așteptate întârzieri, iar pensionarii pot verifica soldul chiar din dimineața zilei respective.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI