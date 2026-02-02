PENSII 2026 | Când se face plata pensiilor în luna februarie: Precizări oficiale cu privire la datele când aduce banii poștașul și când intră pensiile pe card
Când se face plata pensiilor în luna februarie 2026
Luna februarie 2026 a debutat într-o zi de duminică, iar acest detaliu influențează direct datele la care sunt efectuate plățile sociale, inclusiv pensiile, alocațiile și alte indemnizații.
Din acest motiv, o parte dintre beneficiari vor primi banii cu mici decalaje față de termenele obișnuite, fără ca acest lucru să însemne întârzieri nejustificate sau probleme în procesul de plată.
Citește și: Pensia anticipată parțială 2026: Cu câți ani pot ieși românii mai devreme la pensie și cât scade venitul lunar. Perioadele care nu se iau în calcul
Pentru cei aproximativ 2,3 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română distribuirea banilor nu a început pe 1 februarie, așa cum se întâmplă de regulă, deoarece această dată a căzut într-o zi nelucrătoare.
Astfel, poștașii vor începe livrarea pensiilor luni, 2 februarie 2026, urmând ca banii să fie distribuiți etapizat, pe parcursul mai multor zile, în funcție de zona de domiciliu și de programul fiecărui oficiu poștal. Procesul se va desfășura în condiții normale, iar beneficiarii nu trebuie să depună cereri suplimentare pentru a-și primi drepturile.
În ceea ce privește pensionarii care au ales plata pensiei prin transfer bancar, data la care vor intra banii pe card în luna februarie 2026 este joi, 12 februarie.
Aceasta este ziua stabilită pentru viramentele electronice, iar sumele vor fi disponibile în conturi în aceeași zi, în funcție de banca la care este deschis contul. De regulă, nu sunt așteptate întârzieri, iar pensionarii pot verifica soldul chiar din dimineața zilei respective.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. […]
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. „ISU […]
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut câteva precizări despre impactul măsurilor de solidaritate propuse de PSD pentru sprijinirea familiilor, dar și a persoanelor vulnerabile. De acest ajutor ar putea beneficia peste 500.000 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor...
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul...
Știrea Zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea...
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților:...
Curier Județean
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante Direcția...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări
INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări Un incendiu s-a...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...