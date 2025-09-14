PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari? Ministru: „E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public”
PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari?
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, sâmbătă, 13 septembrie 2025, că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se tot rostogoleşte în spaţiul public şi a explicat că legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, fiind jalon în PNRR.
Citește și: PENSII 2025 | Milioane de români primesc pensii obișnuite, dar câteva mii de „speciali” încasează sume enorme
Ministrul Apărării a fost întrebat la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV dacă va creşte vârsta de pensionare pentru militari, cum s-a întâmplat în cazul magistraţilor.
„E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public. Vârsta de pensionare pentru militari a fost… Legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, a fost jalon PNRR. Şi acolo există până în 2030 la 60 de ani, până în 2035 ajunge gradual în fiecare an până la 65 de ani.
Asta este acum, în vigoare. De aici sunt nişte deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiţi militari sau ofiţeri îl fac şi au nişte deduceri din această perioadă maximă şi îşi pot deduce anumite perioade astfel încât ies mai devreme la pensie. Discuţia e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred”, a răspuns Ionuț Moşteanu.
Oficialul a explicat că ar fi grav să fie depopulat un sistem cum este cel de apărare naţională.
„Avem o lege din 2023 care este jalon PNRR, care mai mult pune nişte condiţii speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins să zic pe drum şi a zis „OK, mai rămâneţi până în 2028”. Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific cum este sistemul naţional de apărare că aici vorbesc şi de armată, vorbesc şi de Ministerul de Interne şi de servicii pentru că dacă îţi pleacă brusc foarte mulţi din zona de comandă când sunt în maturitatea funcţiei, ai o problemă ani de zile după aia.
Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor, ai o problemă ani de zile, se creează o gaură în tot sistemul şi asta nu poate fi acoperită uşor”, a precizat Ionuț Moşteanu.
