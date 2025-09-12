PENSII 2025 | Milioane de români primesc pensii obișnuite, dar câteva mii de „speciali” încasează sume enorme

Pensii „normale” versus pensii speciale: analiza sumelor primite de veterani, politicieni și magistrați

La începutul acestui an, în România erau în jur de 4,7 milioane de pensionari. Dintre aceștia, aproape 3,8 milioane au ajuns la vârsta de pensionare, iar aproximativ 400.000 aveau pensii de invaliditate.

Dar pe lângă pensionarii „obișnuiți”, mai există și cei „speciali”, adică foști angajați în armată, poliție sau serviciile secrete, precum și alte categorii cu merite speciale.

La finalul anului trecut, acest grup număra 215.000 de persoane, cu o pensie medie de 6.330 de lei, mult peste pensia medie a celorlalți pensionari de stat, care era de doar 2.459 de lei.

Pensii „normale”

Pensionarii „obișnuiți” au primit în medie 2.806 lei în ianuarie 2025, împărțite astfel:

*Limită de vârstă: 3.143 lei

*Pensie anticipată: 3.883 lei

*Pensie anticipată parțială: 2.723 lei

*Invaliditate grad I: 973 lei

*Invaliditate grad II: 1.227 lei

*Invaliditate grad III: 1.071 lei

*Urmași: 1.483 lei

*Ajutor social: 540 lei

Pensii „speciale”

Printre pensionarii „speciali”, veteranii de război primesc între 804 și 5.764 de lei, în funcție de gradul de invaliditate sau statutul de văduv.

Alte categorii primesc:

*Persoanele persecutate politic: între 867 și 1.528 lei

*Revoluționarii din 1989: 2.170 lei

*Artiști: 345 lei

*Uniuni de creație: 1.917 lei

*Soți supraviețuitori: 128 lei

Pensii mari pentru politicieni și angajați din apărare

Foștii politicieni și angajați din sistemul de apărare primesc pensii consistente:

*Diplomați: 6.933 lei

*Parlamentari: 6.139 lei

*Aviatori: 12.991 lei

*Procurori și judecători: 25.185 lei

*Grefieri: 6.732 lei

*Curtea de Conturi: 10.149 lei

De asemenea, pensiile militarilor și angajaților din MApN și MAI au ajuns la o medie de 6.330 lei lunar.

