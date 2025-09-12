PENSII 2025 | Milioane de români primesc pensii obișnuite, dar câteva mii de „speciali” încasează sume enorme
Pensii „normale” versus pensii speciale: analiza sumelor primite de veterani, politicieni și magistrați
La începutul acestui an, în România erau în jur de 4,7 milioane de pensionari. Dintre aceștia, aproape 3,8 milioane au ajuns la vârsta de pensionare, iar aproximativ 400.000 aveau pensii de invaliditate.
Dar pe lângă pensionarii „obișnuiți”, mai există și cei „speciali”, adică foști angajați în armată, poliție sau serviciile secrete, precum și alte categorii cu merite speciale.
La finalul anului trecut, acest grup număra 215.000 de persoane, cu o pensie medie de 6.330 de lei, mult peste pensia medie a celorlalți pensionari de stat, care era de doar 2.459 de lei.
Pensii „normale”
Pensionarii „obișnuiți” au primit în medie 2.806 lei în ianuarie 2025, împărțite astfel:
*Limită de vârstă: 3.143 lei
*Pensie anticipată: 3.883 lei
*Pensie anticipată parțială: 2.723 lei
*Invaliditate grad I: 973 lei
*Invaliditate grad II: 1.227 lei
*Invaliditate grad III: 1.071 lei
*Urmași: 1.483 lei
*Ajutor social: 540 lei
Pensii „speciale”
Printre pensionarii „speciali”, veteranii de război primesc între 804 și 5.764 de lei, în funcție de gradul de invaliditate sau statutul de văduv.
Alte categorii primesc:
*Persoanele persecutate politic: între 867 și 1.528 lei
*Revoluționarii din 1989: 2.170 lei
*Artiști: 345 lei
*Uniuni de creație: 1.917 lei
*Soți supraviețuitori: 128 lei
Pensii mari pentru politicieni și angajați din apărare
Foștii politicieni și angajați din sistemul de apărare primesc pensii consistente:
*Diplomați: 6.933 lei
*Parlamentari: 6.139 lei
*Aviatori: 12.991 lei
*Procurori și judecători: 25.185 lei
*Grefieri: 6.732 lei
*Curtea de Conturi: 10.149 lei
De asemenea, pensiile militarilor și angajaților din MApN și MAI au ajuns la o medie de 6.330 lei lunar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ieșirile la restaurant devin tot mai rare pentru români: Scumpirile și inflația îi fac să gătească acasă
Ieșirile la restaurant se reduc tot mai mult pentru români: Prețurile tot mai mari și inflația îi țin acasă Ieșitul în oraș la restaurant, cândva obișnuit pentru relaxare sau socializare, a ajuns pentru mulți români un lux greu de susținut. Prețurile au crescut constant în ultimele luni, iar prognoza Băncii Naționale indică o inflație de […]
Carduri sociale 2025 | Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați Guvernul a aprobat, joi, 11 septembrie 2025, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul anului […]
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare. Ministru: „De mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid”
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare Programul „Rabla” pentru anul 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat, joi, 11 septembrie 2025, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. „A trecut în şedinţa de guvern hotărârea care stabileşte ca proiect principal partea de Program „Rabla” – persoane fizice. Practic, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Milioane de români primesc pensii obișnuite, dar câteva mii de „speciali” încasează sume enorme
Pensii „normale” versus pensii speciale: analiza sumelor primite de veterani, politicieni și magistrați La începutul acestui an, în România erau...
Ieșirile la restaurant devin tot mai rare pentru români: Scumpirile și inflația îi fac să gătească acasă
Ieșirile la restaurant se reduc tot mai mult pentru români: Prețurile tot mai mari și inflația îi țin acasă Ieșitul...
Știrea Zilei
După ce a dat țeapa imobiliară din Alba, fostul avocat Ovidiu Jidveian solicită eșalonarea amenzii de 27.000 de lei
Fostul avocat Ovidiu Jidveian vrea eșalonarea amenzii penale în valoare de 27.000 de lei Fostul avocat Ovidiu Jidveian, aflat la...
VIDEO | Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate. LISTA
Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate...
Curier Județean
21 septembrie 2025 | „Bogățiile Toamnei” revine la Blaj: Expoziții de produse locale, premii pentru agricultori și spectacole folclorice duminică
Sărbătoare în Piața Mare Agroalimentară din Blaj: Cea de-a 25-a ediție a „Bogățiilor Toamnei” aduce muzică, dans și produse tradiționale...
12-13 septembrie | Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise
Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, instituțiile de...
Politică Administrație
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...