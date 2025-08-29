PENSII 2025 | Singura categorie de pensionari români care NU trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Casa Națională de Pensii Publice a transmis recent precizări cu privire la singura categorie de pensionari români care NU trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Potrivit CNPP, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata acestei contribuții.
Ce prevede legea
Totuși, conform Legii nr. 448/2006, excepția se aplică doar pentru veniturile obținute ca indemnizație de handicap. În ceea ce privește pensiile, acestea rămân supuse regulilor generale privind CASS.
Astfel, persoanele cu handicap care primesc și pensie, iar cuantumul acesteia depășește 3.000 de lei, datorează contribuția de 10% aplicată sumei care depășește plafonul.
„PRECIZĂRI ÎN ATENȚIA PENSIONARILOR CARE BENEFICIAZĂ ȘI DE INDEMNIZAȚIE DE HANDICAP.
Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap.
Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate. Vă asigurăm și de această dată că suntem preocupați pentru o informare corectă, bazată pe temeiurile legale în vigoare”, a informat Casa Națională de Pensii Publice.
Instituția subliniază că aceste clarificări vin în contextul aplicării Legii nr. 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare, corelate cu prevederile Codului fiscal.
