PENSII 2025 | Reguli pentru beneficiarii de pensii private obligatorii și facultative. Ce se întâmplă după deces, dacă nu ai moștenitori

PENSII 2025 | Reguli pentru beneficiarii de pensii private Pilonul II și III. Ce se întâmplă în caz de deces, dacă nu ai moștenitori

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind plata pensiilor private, românii care au pensii private obligatorii (Pilon II) sau facultative (Pilon III) vor primi banii acumulați într-un mod diferit după pensionare. Acest proiect de lege, discutat recent la Guvern, aduce schimbări semnificative în modul în care cei peste 9,3 milioane de participanți vor putea accesa sumele strânse în conturile lor de pensii.

În prezent, cei care ies la pensie pot alege să retragă toți banii din Pilonul II într-o singură tranșă sau să îi primească eșalonat, pe o perioadă de maximum cinci ani. Noul proiect de lege limitează retragerea integrală doar la maximum 25% din suma acumulată, iar restul banilor vor fi plătiți lunar, pe viață sau pe o perioadă determinată.

Această schimbare este o condiție importantă pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dar și o soluție pentru gestionarea ieșirilor masive la pensie, așteptate începând cu anul 2030.

Plata eșalonată pe viață, cu retragere inițială limitată

În prezent, pensionarii pot alege să retragă toți banii din Pilonul II deodată sau să îi primească eșalonat, pe o perioadă de până la 5 ani. Noua lege limitează retragerea inițială la maximum 25% din suma acumulată, iar restul va fi plătit lunar, pe toată durata vieții sau pe o perioadă determinată de până la 10 ani.

Această schimbare este parte a angajamentului României pentru aderarea la OCDE și răspunde nevoii de a gestiona ieșirile masive la pensie anticipate pentru anul 2030.

„În momentul când participantul va îndeplini condiţiile de ieşire la pensie, respectiv 60 de ani pentru participanţii la fondurile de pensii facultative şi între 63 şi 65 de ani pentru participanţii la fondurile de pensii private, ei vor primi o scrisoare, o notificare, prin care li se va prezenta ce sumă au în contul individual şi care sunt furnizorii de plată către care se vor duce să se adreseze.

Acolo vor încheia un contract de plată. Aceste plăţi care se vor face eşalonat vor fi garantate. Niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit când au intrat în fondul de plată”, a dat asigurări Ileana Horvath, director pe sectorul de pensii private din ASF.

Fondurile de plată, o noutate esențială pentru efectuarea plăților

O altă inovație este introducerea „Fondurilor de plată”, entități noi, separate de fondurile de acumulare, care vor gestiona sumele destinate plăților pensionarilor. Aceste fonduri vor fi administrate de furnizori de pensii private – fie administratorii actuali de fonduri de pensii, societăți de asigurări sau firme noi create special pentru acest scop, conform Hotnews.

„La momentul înființării fondurilor de pensii administrate privat, în anul 2008, a existat angajamentul ca în 3 ani de zile de la acel moment să existe şi o legislaţie prin care se prevede modul de plată al acumulărilor în fondurile administrate privat, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, a precizat Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondurile de plată vor reinvesti banii participanților, ceea ce nu se întâmplă în prezent, astfel încât sumele plătite lunar să poată genera un randament investițional suplimentar, sporind veniturile pensionarilor.

Ce se întâmplă dacă nu ai moștenitori?

Potrivit datelor, sunt două modalități principale care vor fi folosite pentru plata pensiilor. Pensiile cu retragere programată, adică plata unei sume lunare pe o perioadă determinată, de maxim 10 ani. Dacă pensionarul decedează înainte de terminarea perioadei, moștenitorii pot primi suma rămasă în cont.

Mai există și varianta pensiilor viagere, plata unei sume lunare pe toată durata vieții, indiferent cât timp trăiește persoana. Această variantă este administrată de companii de asigurări și poate include o opțiune prin care o altă persoană desemnată poate beneficia de sumă în caz de deces.

Pentru pensionarii fără moștenitori legali, legea oferă opțiunea de a încheia o pensie viageră cu beneficiar desemnat. Astfel, ei pot alege ca banii să fie plătiți unei alte persoane, diferită de moștenitorii legali, în caz de deces.

„În acest caz, vor avea posibilitatea să aleagă un produs de pensie viageră cu supravieţuitor sau cu beneficiar, care poate fi o altă persoană decât moştenitorul legal”, a declarat Ileana Horvath.

Cum vor fi făcute plățile după pensionare?

Când un participant la Pilonul II sau III își va îndeplini condițiile legale de pensionare (60 de ani pentru fondurile facultative, între 63 și 65 ani pentru cele obligatorii), va primi o notificare cu suma acumulată și furnizorii de plată disponibili. La acești furnizori, persoana va încheia un contract de plată, care va reglementa modalitatea de primire a banilor.

Până acum, participanții aveau doar un act de aderare fără prevederi clare privind plata, iar sistemul era provizoriu. Noul contract va garanta că pensionarul nu va primi niciodată mai puțin decât suma depusă inițial, iar moștenitorii vor păstra dreptul de a prelua banii rămași după deces.

Fondurile de plată vor reinvesti banii

Fondurile de plată vor reinvesti sumele acumulate, spre deosebire de situația actuală, când după începerea plăților eșalonate, banii nu mai sunt investiți. Această măsură are rolul de a spori veniturile pe termen lung și de a reduce riscurile prin plasamente prudente în instrumente financiare sigure, cum ar fi titluri de stat, depozite bancare sau acțiuni.

„Fondurile de plată vor fi constituite pe bază de contract de societate şi vor avea ca scop protejarea intereselor participanţilor în sensul de a asigura o pensie pentru speranţa de viaţă a fiecăruia. Fondurile de plată vor reinvesti banii, ceea ce în acest moment fondurile de pensii private nu fac.

În acest moment, în momentul când soliciţi o plată de pensie, sumele eşalonate nu se reinvestesc. Fondul de plată va reinvesti toate sumele şi va adăuga un randament investiţional la acele sume”, a menționat Ileana Horvath.

Ce spun administratorii fondurilor de pensii?

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) susține că noua lege vine cu multiple avantaje, precum continuarea investițiilor și generarea de randamente chiar și după începerea plăților eșalonate, reducerea riscurilor investiționale prin limitarea plasamentelor la instrumente cu venit fix și risc scăzut, posibilitatea de retragere inițială a până la 25% din suma totală acumulată, tratament fiscal mai avantajos comparativ cu retragerea integrală sau eșalonată pe perioade scurte, echilibru între asigurarea unui venit minim echivalent cu indemnizația socială și flexibilitatea pentru cei cu economii mai mari și menținerea dreptului de proprietate asupra banilor și posibilitatea moștenirii lor.

Această reformă vine după aproape două decenii în care legislația privind plata pensiilor private a fost lipsită de claritate și stabilitate, iar plata s-a făcut în mod provizoriu. Noul proiect de lege, dezvoltat de ASF și în acord cu recomandările OCDE, reprezintă un pas esențial spre un sistem mai transparent, sustenabil și echitabil pentru toți participanții.

Până în august 2025, plățile către beneficiarii din Pilonul II și III au depășit pragul de un miliard de euro, ceea ce arată importanța și impactul sistemului de pensii private în viața românilor.

