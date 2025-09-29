PENSII 2025 | Modificări la Pilonul II de pensii: Cine poate retrage toți banii. Proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat luni, 29 septembrie 2025, proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Astfel, potrivit noilor reglementări, Comisia de buget-finanțe a introdus următoarea excepție: bolnavii de cancer vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cerere.

Senatul a adoptat proiectul cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”.

Proiectul Guvernului prevede în forma actuală, printre altele, că românii îşi vor putea retrage doar 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii, iar restul de bani pot fi retraşi în tranşe lunare pe parcursul a opt ani, tranşe care să nu fie mai mici de 1.251 de lei, cât este pensia minimă aflată în plată.

Parlamentarii au introdus, însă, o excepție importantă: bolnavii de cancer vor putea retrage integral fondurile acumulate, într-o singură tranșă, la cerere.

Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului, a precizat că, în acest fel, această măsură le permite bolnavilor de cancer să folosească banii atunci când au cea mai mare nevoie de ei.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a transmis din plenul Senatului Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului.

Controverse în Parlament pe retragerea fondurilor din Pilonul II

De asemenea, votul Senatului privind retragerea integrală a banilor pentru bolnavii de cancer a stârnit tensiuni, luni, în Parlament. Mai mulți parlamentari și-au reproșat reciproc că legislația „se joacă de-a Dumnezeu”, subliniind că nu pot decide dacă un pacient cu o boală cronică are o speranță de viață mai mare decât un bolnav de cancer.

„Dacă eşti în ultima fază a vieţii şi mai ai puţin de trăit, măcar să te bucuri de banii ăia sau, poate… printr-un tratament inovativ, la momentul respectiv, poţi să trăieşti. Dumneavoastră ne puneţi pe noi astăzi să hotărâm dacă românii au voie să moară sau nu. (…). Nu vă jucaţi de-a Dumnezeu”, a spus unul dintre parlamentari.

Câţi bani au românii în pensiile private din Pilonul 2 şi Pilonul 3

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

În cea mai mare parte, sumele sunt investite în titluri de stat, care reprezintă 66,3% din totalul activelor din Pilonul 2, respectiv 64,7% în Pilonul 3.

Fondurile private

Pilonul 2

Conform sursei citate, contribuţiile încasate în luna iunie 2025 au fost în valoare de 1,93 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 431 lei.

La finalul lunii iunie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 113,34 miliarde de lei, respectiv 66,3%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 40,44 miliarde de lei (23,7%), iar pe poziţia a treia obligaţiunile corporative, cu 6,83 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.383.408 participanţi în iunie 2025.

Pilonul 3

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), mentionează Agerpres.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%).”, se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor din luna mai a fost de 76 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 lei.

Peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii.

Fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei. Contribuția actuală este de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.

