PENSII 2025 | Fondurile de pensii facultative, în creștere cu 31%, la nivelul lunii noiembrie. Contribuția medie, 164 de lei
Fondurile de pensii facultative au ajuns la active de 7,15 miliarde de lei la sfârșitul lunii noiembrie, marcând o creștere de 31% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
,,Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menționează în raport.
Conform sursei citate, valoarea contribuțiilor virate în luna noiembrie a fost de 79 milioane lei, în timp ce contribuția medie a fost 164 lei.
Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,51 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 1,92 miliarde de lei (26,9%). Obligațiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 242,06 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.
Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 984.484 de participanți în luna noiembrie 2025.
