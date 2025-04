PENSII 2025: Ce este „stagiu complet de cotizare” şi de ce contează atât de mult pentru pensie

Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, nu este suficient ca românii să împlinească o anumită vârstă. La fel de important este să îndeplinească condiția esențială numită ”stagiu complet de cotizare”. Acest concept joacă un rol cheie în stabilirea dreptului la pensie, dar și în calcularea cuantumului acesteia.

Ce este stagiul complet de cotizare?

Stagiul complet de cotizare reprezintă perioada minimă de timp în care o persoană a contribuit activ la sistemul public de pensii. Cu alte cuvinte, este numărul de ani în care ai lucrat legal și ai plătit contribuții sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit legislației actuale din România, stagiul complet de cotizare variază în funcție de anul nașterii și de genul solicitantului.

De exemplu, în anul 2025, pentru femei, stagiul complet este de aproximativ 32 de ani, iar pentru bărbați, de 35 de ani. Aceste praguri cresc treptat, în concordanță cu calendarul de majorare a vârstei de pensionare și a stagiului complet prevăzut de lege.

De ce este important pentru obținerea pensiei?

Fără realizarea stagiului complet de cotizare, nu poți beneficia de pensie pentru limită de vârstă în condiții normale, așa cum sunt ele reglementate de lege.

Există și opțiunea pensionării anticipate parțiale, însă aceasta presupune îndeplinirea unui stagiu minim de cotizare (de regulă cu cel puțin 8 ani mai puțin decât cel complet) și atrage după sine o penalizare a pensiei lunare, proporțională cu anii lipsă.

Mai mult decât atât, stagiul complet influențează direct valoarea pensiei. Cu cât contribui mai mult și mai constant, cu atât punctajul tău anual crește, ceea ce se reflectă pozitiv în cuantumul final al pensiei.

Fiecare an în plus de muncă peste stagiul complet aduce beneficii suplimentare, sub formă de bonificații sau majorări ale sumei primite lunar, ceea ce poate face o diferență semnificativă în traiul la pensie.

Cum poate fi completat stagiul de cotizare?

Pentru cei care nu au reușit să acumuleze suficienți ani de cotizare, statul oferă posibilitatea completării retroactive a acestora. În baza unei contribuții voluntare, persoanele aflate aproape de vârsta de pensionare pot ”cumpăra” ani lipsă, dar doar în limita a 6 ani, conform reglementărilor actuale.

Așadar, stagiul complet de cotizare nu este doar o condiție birocratică, ci o verigă esențială în siguranța financiară de la bătrânețe. Planificarea carierei și a contribuțiilor la timp poate face diferența între o pensie decentă și una minimă.

