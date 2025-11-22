PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută de Legea 360/2023, calculată pe baza inflației , erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025. Executivul anunțase atunci că valoarea medie a pensiei urma să fie majorată cu aproximativ 280 de lei. Totuși, din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul de stat, aplicarea acestei măsuri a fost amânată.
Citește și: PENSII 2025 | Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor plăti CASS. Mulți se tem că pensia le va scădea considerabil și că statul le ia bani pe nedrept
„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul.
Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.
De la 1 ianuarie 2027, moment în care autoritățile estimează că bugetul de stat va intra pe un trend de stabilizare, Ministerul Muncii a anunțat că pensionarii vor beneficia de sume suplimentare. Majorarea pensiilor va fi realizată printr-o formulă ce include rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea venitului mediu brut.
,,La 1 ianuarie 2027, pensiile ar trebui indexate cu rata inflației plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Se ia inflația de anul acesta, care este de 10%, plus 3 % cât este creșterea estimată a venitului.
Indexarea va aduce o creștere medie a pensie de 360 de lei, însă nu toți pensionarii vor beneficia de ea. Seniorii care au ieșit pe minu la marea recalculare – iar statul le-a completat pensia ca să rămână în plată, nu primesc indexarea de 13%”, a mai spus Ciprian Nicolae Văcaru.
