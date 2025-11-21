PENSII 2025 | Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor plăti CASS. Mulți se tem că pensia le va scădea considerabil și că statul le ia bani pe nedrept
PENSII 2025 | Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor plăti CASS. Mulți se tem că pensia le va scădea considerabil și că statul le ia bani pe nedrept
Intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, la 28 iulie 2025, a relansat o discuție sensibilă în spațiul public: cum se raportează statul la veniturile pensionarilor și până unde poate merge „austeritatea” când afectează o categorie socială vulnerabilă, explică Roxana Tudose, avocat partener la Cliza Law Office, într-o analiză pentru Mediafax.
Ce prevede noua lege
Legea obligă pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei să plătească contribuția la sănătate (CASS) pentru partea de venit care depășește acest prag. Practic, începând cu 1 august 2025, casele de pensii rețin 10% din suma care depășește 3.000 de lei, diminuând astfel pensia netă a sute de mii de persoane.
Această măsură face parte dintr-o serie de încercări mai vechi ale statului de a găsi surse suplimentare pentru sistemul de pensii. Anterior, până în decembrie 2021, pensionarii nu plăteau CASS pentru veniturile din pensii, iar legislația reflecta principiul constituțional potrivit căruia persoanele care au contribuit decenii la sistemul public trebuie să beneficieze de pensiile lor integrale.
Contextul istoric și precedentul CCR
OUG nr. 130/2021 încercase un mecanism similar, pentru pensii peste 4.000 de lei, dar Curtea Constituțională, prin decizia nr. 650/2022, declarase respectivele prevederi neconstituționale. CCR subliniase că impunerea unei astfel de contribuții încalcă principiile egalității, proporționalității și protecției dreptului de proprietate asupra pensiei.
Legea nr. 141/2025 revine la același mecanism, dar cu pragul redus la 3.000 de lei și justificarea oficială legată de „austeritate” în context economic dificil. În practică, însă, măsura reduce veniturile pensionarilor care depind integral de pensie pentru traiul zilnic, afectând mai ales cei cu pensii apropiate de acest prag.
Efecte asupra principiului contributivității și discriminarea pensionarilor
Potrivit principiului contributivității, stabilit de Legea nr. 360/2023, cuantumul pensiei trebuie să reflecte contribuțiile virate de-a lungul vieții active. Taxarea suplimentară a pensiilor mai mari încalcă acest principiu, penalizând persoanele care au contribuit mai mult.
Exemplele includ angajați din domenii cu condiții speciale de muncă, precum minerii, care plătesc mai mult, dar văd pensiile diminuate prin aceleași mecanisme fiscale.
Pragul de 3.000 de lei creează diferențe între pensionari aflați în aceeași situație juridică, reprezentând o formă de discriminare contrar art. 16 alin. (1) din Constituție. În plus, contribuția de 10% afectează dreptul de proprietate asupra pensiei, recunoscut ca bun de jurisprudența CEDO.
În mod paradoxal, pensionarii nu beneficiază de servicii medicale suplimentare ca urmare a acestei taxe, ceea ce transformă măsura într-un impozit mascat, nejustificat și discriminatoriu.
Reacții și posibile consecințe legale
Măsura a generat deja reacții puternice în rândul pensionarilor, mulți adresându-se instanțelor pentru recuperarea sumelor reținute. Curtea Constituțională ar putea fi din nou chemată să decidă dacă legea respectă sau nu prevederile constituționale. În cazul unei decizii similare celei din 2022, statul ar fi obligat să restituie sumele reținute, împreună cu dobânzi, ceea ce ar putea avea un impact bugetar considerabil.
Discuția despre CASS aplicată pensiilor peste 3.000 de lei nu este doar despre bani, ci despre respectarea principiilor constituționale, corectitudine, proporționalitate și tratamentul echitabil al unei generații care a contribuit zeci de ani la sistemul public de pensii.
Orice măsură fiscală poate fi justificată, dar atunci când statul lovește direct în veniturile celor care depind de ele, prezentând totul ca pe o „austeritate necesară”, reacțiile cetățenilor și instanțelor sunt inevitabile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut” Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul […]
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie Începând de vineri, 21 noiembrie 2025, pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea, intră în vigoare restricții de circulație. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de întreținere la viaductul […]
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă Deputaţii au adoptat, miercuri, 19 noiembrie 2025, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Proiectul de lege pentru modificarea art. 150 alin. (2) din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...