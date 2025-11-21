PENSII 2025 | Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor plăti CASS. Mulți se tem că pensia le va scădea considerabil și că statul le ia bani pe nedrept

Intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, la 28 iulie 2025, a relansat o discuție sensibilă în spațiul public: cum se raportează statul la veniturile pensionarilor și până unde poate merge „austeritatea” când afectează o categorie socială vulnerabilă, explică Roxana Tudose, avocat partener la Cliza Law Office, într-o analiză pentru Mediafax.

Ce prevede noua lege

Legea obligă pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei să plătească contribuția la sănătate (CASS) pentru partea de venit care depășește acest prag. Practic, începând cu 1 august 2025, casele de pensii rețin 10% din suma care depășește 3.000 de lei, diminuând astfel pensia netă a sute de mii de persoane.

Această măsură face parte dintr-o serie de încercări mai vechi ale statului de a găsi surse suplimentare pentru sistemul de pensii. Anterior, până în decembrie 2021, pensionarii nu plăteau CASS pentru veniturile din pensii, iar legislația reflecta principiul constituțional potrivit căruia persoanele care au contribuit decenii la sistemul public trebuie să beneficieze de pensiile lor integrale.

Contextul istoric și precedentul CCR

OUG nr. 130/2021 încercase un mecanism similar, pentru pensii peste 4.000 de lei, dar Curtea Constituțională, prin decizia nr. 650/2022, declarase respectivele prevederi neconstituționale. CCR subliniase că impunerea unei astfel de contribuții încalcă principiile egalității, proporționalității și protecției dreptului de proprietate asupra pensiei.

Legea nr. 141/2025 revine la același mecanism, dar cu pragul redus la 3.000 de lei și justificarea oficială legată de „austeritate” în context economic dificil. În practică, însă, măsura reduce veniturile pensionarilor care depind integral de pensie pentru traiul zilnic, afectând mai ales cei cu pensii apropiate de acest prag.

Efecte asupra principiului contributivității și discriminarea pensionarilor

Potrivit principiului contributivității, stabilit de Legea nr. 360/2023, cuantumul pensiei trebuie să reflecte contribuțiile virate de-a lungul vieții active. Taxarea suplimentară a pensiilor mai mari încalcă acest principiu, penalizând persoanele care au contribuit mai mult.

Exemplele includ angajați din domenii cu condiții speciale de muncă, precum minerii, care plătesc mai mult, dar văd pensiile diminuate prin aceleași mecanisme fiscale.

Pragul de 3.000 de lei creează diferențe între pensionari aflați în aceeași situație juridică, reprezentând o formă de discriminare contrar art. 16 alin. (1) din Constituție. În plus, contribuția de 10% afectează dreptul de proprietate asupra pensiei, recunoscut ca bun de jurisprudența CEDO.

În mod paradoxal, pensionarii nu beneficiază de servicii medicale suplimentare ca urmare a acestei taxe, ceea ce transformă măsura într-un impozit mascat, nejustificat și discriminatoriu.

Reacții și posibile consecințe legale

Măsura a generat deja reacții puternice în rândul pensionarilor, mulți adresându-se instanțelor pentru recuperarea sumelor reținute. Curtea Constituțională ar putea fi din nou chemată să decidă dacă legea respectă sau nu prevederile constituționale. În cazul unei decizii similare celei din 2022, statul ar fi obligat să restituie sumele reținute, împreună cu dobânzi, ceea ce ar putea avea un impact bugetar considerabil.

Discuția despre CASS aplicată pensiilor peste 3.000 de lei nu este doar despre bani, ci despre respectarea principiilor constituționale, corectitudine, proporționalitate și tratamentul echitabil al unei generații care a contribuit zeci de ani la sistemul public de pensii.

Orice măsură fiscală poate fi justificată, dar atunci când statul lovește direct în veniturile celor care depind de ele, prezentând totul ca pe o „austeritate necesară”, reacțiile cetățenilor și instanțelor sunt inevitabile.

