Pensii 2023. Ministrul Muncii: „Nu accept creșterea peste 65 de ani”

În cursul zilei de joi, 15 iunie, Marius Budăi, ministrul Muncii, a venit cu clarificări legate de vârsta de pensioanare şi jaloanele asumate în PNRR.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a vorbit, joi, la România TV, despre noua Lege a pensiilor care ar urma să reformeze sistemul public de pensii, reformă asumată prin PNRR. Șeful Muncii a admis cu greu că va fi majorată vârsta de pensionare până la 65 de ani şi pentru femei, aşa cum a fost asumat în PNRR. În prezent vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 9 luni pentru femei.

Legislația în vigoare prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare la femei la 63 de ani până în 2030, iar în PNRR este menționată egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani. Există anumite categorii de salariați care se pot pensiona de la vârste mult mai mici, precum magistrații, militarii și polițiștii.

„Se va prevede ca nicio pensie sa nu depaseasca salariul avut in plata in activitate. Bineinteles ca se pune si problema supraimpozitarii, iar maine voi avea o intalnire cu Uniunea Europeana pe aceasta tema. Pana la 1 iulie trebuie inchisa aceasta problema.”

„Eu cred ca pana la urma si politica trebuie sa vina intr-o zona in care odata ce ai hotarat sa ai o coalitie politica, intr-un moment greu, sa coabitezi cu toate bunele si relele. Vreau sa remarc cum a raspuns Marcel Ciolacu la unele atacuri, unele chiar nedemne de tribuna Parlamentului.”, a declarat Marius Budăi în exclusivitate la emsiunea moderată de Marius Budăi.

„Exclus sa crestem varsta de pensionare. Nu crestem varsta de pensionare. Am si spus din opozitie, nu accept cresterea peste 65 de ani. Femeile sunt la 60 acum si beneficiaza de o hotarare a CCR care spune ca pot munci pana la 65, iar in PNRR se spune ca pana in 2035 trebuie egalizate varstele de pensionare. Acum femeile sunt la 62 de ani si cateva luni. Asa sunt prevederile din PNRR, nu am scris eu PNRR-ul.

Aceste aspecte panicheaza foarte mult si nu sunt de acord. Nu creste varsta de pensionare peste 65 de ani. Va creste varsta etapizat pentru doamnele noastre pana in 2030, iar pana in 2035 trebuie egalizat la 65 si pentru femei si barbati. Deci nu brusc si nu vom accepta cresterea varstei de pensionare”, a spus ministrul Muncii

Guvernul României a făcut o serie de modificări asupra Legii Pensiilor, însă acest lucru a trecut neobservat din cauza grevei profesorilor și a celorlalte proteste din ultima perioadă. Mai exact, oficialii români au depus amendamente prin care va creşte vârsta de pensionare, se va tăia din pensiile speciale, nicio pensie specială nu va depăși salariul, iar pensiile militarilor vor fi modificate, recalculate.

Va crește vârsta de pensionare standard de la 60 de ani la 65 de ani, până în 2035, pentru polițiști, pompieri, militari, profesori și femei.

„Art. 16 – (2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 65 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în Anexa de la Lege 223/2015 privind pensiile militare de stat şi Anexa nr. 6 care face parte integrantă din lege”, scrie în amendamentul depus la Senatul României.

