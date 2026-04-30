Minivacanța de 1 Mai 2026: Recomandări ale salvamontiștilor din România pentru drumeții montane în siguranță

Salvamontiștii au făcut cu o serie de recomandări pentru desfășurarea drumețiilor montane în condiții de siguranță, având în vedere creșterea numărului de turiști în perioada minivacanței de 1 Mai 2026.

În această perioadă, peste 600 de salvamontiști vor asigura permanența în bazele Salvamont și în zonele cu aflux turistic ridicat, vor desfășura acțiuni de patrulare preventivă pe traseele montane și vor fi pregătiți să intervină operativ în cazul producerii unor situații de urgență.

Salvamontiștii recomandă verificarea prognozei meteo, folosirea unui echipament adecvat, planificarea traseului, deținerea unui kit de supraviețuire și comunicarea traseului ales.

„Înainte de plecarea pe traseu, consultați prognoza meteorologică și asigurați-vă că există condiții favorabile pentru drumeție. În această perioadă de tranziție între iarnă și vară, vremea se poate schimba rapid, iar pregătirea corespunzătoare este esențială. Purtați încălțăminte și îmbrăcăminte specifice activităților montane în această perioadă în care avem strat foarte mare de zăpadă la altitudine sau acumulată pe văi. Este recomandată îmbrăcămintea în straturi, pentru adaptarea la variațiile de temperatură.

Nu uitați sursele de iluminare și bateriile sau acumulatorii de rezervă pentru telefon și lanternă. Alegeți trasee adaptate nivelului dumneavoastră de experiență și informați-vă în prealabil despre durata, gradul de dificultate și particularitățile acestora. Echipamentul minim recomandat trebuie să includă: trusă de prim ajutor, hartă, busolă, apă, alimente energizante, lanternă și fluier de urgență. Anunțați structurile Salvamont sau o persoană apropiată cu privire la traseul pe care îl urmați și la ora estimată de întoarcere.

Cunoașterea speciilor de animale și plante întâlnite pe traseu vă poate ajuta să evitați situațiile periculoase și să vă deplasați în siguranță. Păstrați curățenia pe trasee, nu abandonați deșeuri și evitați deteriorarea mediului natural. Folosiți hărți, aplicații și dispozitive de navigație dedicate pentru a evita rătăcirea, mai ales în zonele slab semnalizate sau necunoscute. Asigurați-vă că aveți suficiente lichide și alimente pentru susținerea efortului fizic pe întreaga durată a traseului. Condițiile meteo, starea traseului sau nivelul propriu de energie pot impune modificarea planurilor. Siguranța trebuie să rămână întotdeauna prioritatea principală”, se arată într-o comunicare publică a Salvamont România de joi, 30 aprilie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

