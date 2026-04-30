1 Mai 2026 | După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba Carolina
După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba Carolina
După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia. Ceremonialul schimbului de gardă revine, de la 1 mai, în Cetatea Alba Carolina, într-o formulă spectaculoasă, care promite să ducă reprezentațiile istorice la un alt nivel.
Publicul va putea urmări defilarea Gărzii Cetății, inspirată de armata habsburgică din secolul al XVIII-lea, dar și momente de reconstituire care transformă esplanadele Porților a IV-a și a III-a într-o adevărată scenă de istorie vie. Spectatorii nu vor asista doar la un ceremonial, ci la o lecție de istorie despre Cetatea bastionară, despre viața de garnizoană, despre uniforme, arme, steaguri și simbolurile militare ale epocii.
Prima reprezentație din acest sezon are loc vineri, 1 mai 2026, de la ora 20:00. În mod excepțional, deschiderea sezonului va fi marcată de Garda mare, cu 22 de soldați și 4 cai, iar ceremonialul va readuce în Cetate emoția și forța salvelor de tun.
Uniformele purtate de Garda Cetății au ca sursă de inspirație echipamentul militar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Acestea fac trimitere la regimentul prezent în Cetatea bastionară în jurul anului 1763, cunoscut mai târziu drept Regimentul de Infanterie nr. 45, într-o perioadă în care fortificația avea rol de garnizoană a Imperiului Habsburgic. Fiecare element al costumelor a fost ales în urma unei documentări istorice, pentru ca reprezentațiile să redea cât mai fidel atmosfera acelei epoci.
Până la 1 octombrie, programul reprezentațiilor Gărzii Cetății va fi următorul:
*Vineri, ora 20:00 – Garda mică, formată din 12 soldați
*Sâmbătă, ora 20:00 – Garda mare, formată din 22 de soldați și 4 cai, ceremonialul urmând să se încheie cu două salve de tun
*Duminică, ora 12:00 – Garda mică, formată din 12 soldați
Prin excepție, în această săptămână, pentru a marca începutul sezonului turistic, Garda mare va defila vineri, 1 mai, de la ora 20:00, iar Garda mică va avea reprezentație sâmbătă, 2 mai, de la aceeași oră.
Ceremonialul schimbului de Gardă este organizat și prezentat de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia.
(comunicat de presă)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
UPDATE FOTO | ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie / A fost găsit pe raza municipiului
ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, a fost dat dispărut de familie. Acesta a plecat miercuri noaptea de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din județul Alba caută […]
VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății
Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății Ziua Internațională a Dansului este marcată astăzi, 29 aprilie 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia, printr-un eveniment dedicat mișcării, tradiției și comunității. Programul aduce în fața publicului atât energia dansului modern, printr-un atelier participativ și un […]
FOTO | Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj
Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj Spitalul Municipal Blaj marchează o nouă premieră medicală importantă, după ce, în această lună, a fost realizată aici prima sialendoscopie într-un spital public din România. Intervenția a fost efectuată de medicul primar ORL Mădălina Dinco, în cadrul compartimentului […]
Adio telefoane în şcolile din România! Profesorii vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele. Legea, adoptată de Senat
Adio telefoane în şcolile din România! Profesorii vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele. Legea, adoptată de...
VIDEO | Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta
Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta Premierul Ilie...
1 Mai 2026 | După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba Carolina
După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba...
UPDATE FOTO | ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie / A fost găsit pe raza municipiului
ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și...
Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn
Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn...
Bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori: A sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei
Bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori: A sustrat peste 460 metri cubi...
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere Serviciul Public de...
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie În fiecare an, pe 30 aprilie, în peste 190 de...
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în Grădina Ghetsimani
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în...