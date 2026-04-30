1 Mai 2026 | După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba Carolina

După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia: Spectacol istoric special al Gărzii Cetății Alba Carolina

După 6 ani, salvele de tun vor răsuna din nou în Alba Iulia. Ceremonialul schimbului de gardă revine, de la 1 mai, în Cetatea Alba Carolina, într-o formulă spectaculoasă, care promite să ducă reprezentațiile istorice la un alt nivel.

Publicul va putea urmări defilarea Gărzii Cetății, inspirată de armata habsburgică din secolul al XVIII-lea, dar și momente de reconstituire care transformă esplanadele Porților a IV-a și a III-a într-o adevărată scenă de istorie vie. Spectatorii nu vor asista doar la un ceremonial, ci la o lecție de istorie despre Cetatea bastionară, despre viața de garnizoană, despre uniforme, arme, steaguri și simbolurile militare ale epocii.

Prima reprezentație din acest sezon are loc vineri, 1 mai 2026, de la ora 20:00. În mod excepțional, deschiderea sezonului va fi marcată de Garda mare, cu 22 de soldați și 4 cai, iar ceremonialul va readuce în Cetate emoția și forța salvelor de tun.

Uniformele purtate de Garda Cetății au ca sursă de inspirație echipamentul militar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Acestea fac trimitere la regimentul prezent în Cetatea bastionară în jurul anului 1763, cunoscut mai târziu drept Regimentul de Infanterie nr. 45, într-o perioadă în care fortificația avea rol de garnizoană a Imperiului Habsburgic. Fiecare element al costumelor a fost ales în urma unei documentări istorice, pentru ca reprezentațiile să redea cât mai fidel atmosfera acelei epoci.

Până la 1 octombrie, programul reprezentațiilor Gărzii Cetății va fi următorul:

*Vineri, ora 20:00 – Garda mică, formată din 12 soldați

*Sâmbătă, ora 20:00 – Garda mare, formată din 22 de soldați și 4 cai, ceremonialul urmând să se încheie cu două salve de tun

*Duminică, ora 12:00 – Garda mică, formată din 12 soldați

Prin excepție, în această săptămână, pentru a marca începutul sezonului turistic, Garda mare va defila vineri, 1 mai, de la ora 20:00, iar Garda mică va avea reprezentație sâmbătă, 2 mai, de la aceeași oră.

Ceremonialul schimbului de Gardă este organizat și prezentat de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia.

(comunicat de presă)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

