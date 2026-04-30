DSVSA Alba: Continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante de interes național. Miercuri, 29 aprilie 2026, DSVSA a lansat procedura pentru un număr de alte 39 de circumscripții în cazul cărora contractele-cadru au expirat, potrivit unui comunicat de presă.
La procedură pot participa medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care doresc să concesioneze activități sanitare-veterinare publice, inclusiv activități de identificare și înregistrare a animalelor.
Pe site-ul DSVSA Alba, la secțiunea Comunicare – Anunțuri, sunt publicate toate informațiile referitoare la procedura de atribuire, respectiv documentația necesară depunerii ofertelor: instrucțiuni privind modul de prezentare a ofertei (anexă la documentația de atribuire), instrucțiuni către ofertanți, anunțul de concesionare, contractul de concesiune, formulare și caietele de sarcini.
Documentația poate fi consultată la adresa: https://alba.dsvsa.ro/procedura-de-atribuire-a-contractelor-de-concesiune-a-serviciilor-medicale-veterinare-publice-vacante-29-04-2026/
Procedura vizează următoarele circumscripții sanitare veterinare vacante:
- CSV Aiud
- CSV Alba Iulia
- CSV Almașu Mare
- CSV Baia de Aries
- CSV Bistra
- CSV Blaj + Tiur
- CSV Câlnic
- CSV Câmpeni
- CSV Cenade
- CSV Ciugud
- CSV Cugir
- CSV Doștat
- CSV Galda de Jos
- CSV Gârbova
- CSV Gârda
- CSV Hopârta
- CSV Întregalde
- CSV Jidvei
- CSV Lopadea
- CSV Lupșa
- CSV Meteș
- CSV Mihalț
- CSV Ocna Mureș
- CSV Ohaba
- CSV Pianu
- CSV Ponor – Râmeț
- CSV Poșaga
- CSV Rimetea
- CSV Roșia de Secaș
- CSV Sântimbru
- CSV Săsciori
- CSV Șibot
- CSV Șona
- CSV Stremț
- CSV Șugag
- CSV Unirea
- CSV Vidra – Avram Iancu
- CSV Vințu de Jos – Blandiana
- CSV Zlatna
Anunțul privind procedura de atribuire a fost publicat și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), la secțiunea „Publicitate anunțuri”.
Județul Alba este împărțit în 67 de circumscripții sanitare veterinare, care acoperă toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale.
Ofertele medicilor veterinari pot fi depuse până la data de 4 iunie 2026, ora 12:00, la registratura DSVSA Alba, din municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A.
Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți desemnați câștigători vor încheia cu DSVSA Alba contracte de concesiune pe o perioadă de 48 de luni. Aceștia vor desfășura acțiuni sanitare-veterinare publice de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om, precum și activități de protecție a animalelor, protecția
mediului și identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare.
La începutul acestui an, a fost organizată o primă procedură de atribuire pentru contractele de concesiune ale circumscripțiilor sanitare în cazul cărora contractele-cadru expiraseră mai devreme.
Medicii veterinari declarați câștigători la prima procedură sunt:
- Arieșeni – Dr. Stan Florin Gheorghe
- Horea – Dr. Pleșa Adrian
- Vadu Moților – Dr. Radu Ștefan
- Mogoș – Dr. Pușcău Mihai Alexandru
- Livezile – Dr. Irimie Octaviu Daniel
- Ocoliș – Dr. Micaș Florian Sorin
- Sălciu – Dr. Micaș Florian Sorin
- Bucium – Dr. Jurca Cosmin Gheorghe
- Abrud – Dr. Crișan Liviu
- Sâncel – Dr. Mezei Mihai
- Albac – Dr. Barna Adrian
- Mirăslău – Dr. Șipoș Mihaly Daniel
- Crăciunelul de Jos – Dr. Mikloș Gabriel Ștefan
- Cricău – Dr. Iacob Cristian
- Teiuș – Dr. Boancă Flavius Ioan
- Noșlac – Dr. Milaciu Raluca Ruxandra
- Lunca Mureș – Dr. Negrea Smaranda Octavia
- Ighiu – Dr. Miron Ioan Valentin
- Berghin – Dr. Cîmpean Radu Ilie
- Fărău – Dr. Năndrean Costin Iulian
- Cergău – Dr. Poșa Alexandru Cristian
- Cetatea de Baltă – Dr. Răduleț Sorin Paul
- Rădești – Dr. Fostoc Gheorghe Cosmin
- Valea Lungă – Dr. Tecșa Nicolae
- Săliștea – Dr. Julescu Radu Emil
- Șpring – Dr. Ghibu Marian Vasile
- Daia Română – Dr. Duvlea Ștefan Lucian
- Sebeș-Petrești – Dr. Filimon Petru Dorin
