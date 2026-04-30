Curier Județean

DSVSA Alba: Continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

DSVSA Alba: Continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante de interes național. Miercuri, 29 aprilie 2026, DSVSA a lansat procedura pentru un număr de alte 39 de circumscripții în cazul cărora contractele-cadru au expirat, potrivit unui comunicat de presă.

La procedură pot participa medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care doresc să concesioneze activități sanitare-veterinare publice, inclusiv activități de identificare și înregistrare a animalelor.

Pe site-ul DSVSA Alba, la secțiunea Comunicare – Anunțuri, sunt publicate toate informațiile referitoare la procedura de atribuire, respectiv documentația necesară depunerii ofertelor: instrucțiuni privind modul de prezentare a ofertei (anexă la documentația de atribuire), instrucțiuni către ofertanți, anunțul de concesionare, contractul de concesiune, formulare și caietele de sarcini.

Documentația poate fi consultată la adresa: https://alba.dsvsa.ro/procedura-de-atribuire-a-contractelor-de-concesiune-a-serviciilor-medicale-veterinare-publice-vacante-29-04-2026/

Procedura vizează următoarele circumscripții sanitare veterinare vacante:

  1. CSV Aiud
  2. CSV Alba Iulia
  3. CSV Almașu Mare
  4. CSV Baia de Aries
  5. CSV Bistra
  6. CSV Blaj + Tiur
  7. CSV Câlnic
  8. CSV Câmpeni
  9. CSV Cenade
  10. CSV Ciugud
  11. CSV Cugir
  12. CSV Doștat
  13. CSV Galda de Jos
  14. CSV Gârbova
  15. CSV Gârda
  16. CSV Hopârta
  17. CSV Întregalde
  18. CSV Jidvei
  19. CSV Lopadea
  20. CSV Lupșa
  21. CSV Meteș
  22. CSV Mihalț
  23. CSV Ocna Mureș
  24. CSV Ohaba
  25. CSV Pianu
  26. CSV Ponor – Râmeț
  27. CSV Poșaga
  28. CSV Rimetea
  29. CSV Roșia de Secaș
  30. CSV Sântimbru
  31. CSV Săsciori
  32. CSV Șibot
  33. CSV Șona
  34. CSV Stremț
  35. CSV Șugag
  36. CSV Unirea
  37. CSV Vidra – Avram Iancu
  38. CSV Vințu de Jos – Blandiana
  39. CSV Zlatna

Anunțul privind procedura de atribuire a fost publicat și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), la secțiunea „Publicitate anunțuri”.

Județul Alba este împărțit în 67 de circumscripții sanitare veterinare, care acoperă toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale.

Ofertele medicilor veterinari pot fi depuse până la data de 4 iunie 2026, ora 12:00, la registratura DSVSA Alba, din municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A.

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți desemnați câștigători vor încheia cu DSVSA Alba contracte de concesiune pe o perioadă de 48 de luni. Aceștia vor desfășura acțiuni sanitare-veterinare publice de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om, precum și activități de protecție a animalelor, protecția

mediului și identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La începutul acestui an, a fost organizată o primă procedură de atribuire pentru contractele de concesiune ale circumscripțiilor sanitare în cazul cărora contractele-cadru expiraseră mai devreme.

Medicii veterinari declarați câștigători la prima procedură sunt:

  1. Arieșeni – Dr. Stan Florin Gheorghe
  2. Horea – Dr. Pleșa Adrian
  3. Vadu Moților – Dr. Radu Ștefan
  4. Mogoș – Dr. Pușcău Mihai Alexandru
  5. Livezile – Dr. Irimie Octaviu Daniel
  6. Ocoliș – Dr. Micaș Florian Sorin
  7. Sălciu – Dr. Micaș Florian Sorin
  8. Bucium – Dr. Jurca Cosmin Gheorghe
  9. Abrud – Dr. Crișan Liviu
  10. Sâncel – Dr. Mezei Mihai
  11. Albac – Dr. Barna Adrian
  12. Mirăslău – Dr. Șipoș Mihaly Daniel
  13. Crăciunelul de Jos – Dr. Mikloș Gabriel Ștefan
  14. Cricău – Dr. Iacob Cristian
  15. Teiuș – Dr. Boancă Flavius Ioan
  16. Noșlac – Dr. Milaciu Raluca Ruxandra
  17. Lunca Mureș – Dr. Negrea Smaranda Octavia
  18. Ighiu – Dr. Miron Ioan Valentin
  19. Berghin – Dr. Cîmpean Radu Ilie
  20. Fărău – Dr. Năndrean Costin Iulian
  21. Cergău – Dr. Poșa Alexandru Cristian
  22. Cetatea de Baltă – Dr. Răduleț Sorin Paul
  23. Rădești – Dr. Fostoc Gheorghe Cosmin
  24. Valea Lungă – Dr. Tecșa Nicolae
  25. Săliștea – Dr. Julescu Radu Emil
  26. Șpring – Dr. Ghibu Marian Vasile
  27. Daia Română – Dr. Duvlea Ștefan Lucian
  28. Sebeș-Petrești – Dr. Filimon Petru Dorin

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

