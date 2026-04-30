Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn

Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat la data de 29 aprilie 2026, o acțiune pe raza localității, având drept scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori.

La activități, alături de polițiști, au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost efectuate peste 150 de verificări de persoane și peste 150 de verificări de autovehicule, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Polițiștii au constatat 50 de abateri contravenționale, majoritatea la normele privind circulația pe drumurile publice, sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.847 de lei. Totodată, au fost reținute trei certificate de înmatriculare.

De asemenea, a fost confiscată cantitatea de 39,64 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 14.746 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.

