Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte ajutoare mai primesc vârstnicii din această categorie

Pensia medie în România este în prezent de 2.818 lei, iar numărul pensionarilor a ajuns la 4.583.000. Cei mai mulți pensionari au ieșit la pensie limită de vârstă. Sunt 3.670.000 de pensionari care câștigă o pensie medie de limită de vârstă de 3.165 de lei. Pensia medie anticipată este de 2.579 lei lei. Pensie medie de invaliditate este 1.094 lei. Pensie medie de urmaș – 1.518 lei.

După cum se știe pensiile au fost înghețate în anul 2026. De asemenea, pensiile au fost înghețate și pentru anul 2026. Astfel, pensiile nu au mai fost indexate cu 13% la 1 ianuarie 2025 și nici cu 7% (inflația) la 1 ianuarie 2026.

Pensionarii care iau totuși bani în plus

Există însă o categorie de pensionari care primesc lună de lună bani în plus de la guvern. Este vorba de pensionarii care au ajuns la vârsta de pensionare (65 de ani la bărbați și 62 de ani și 6 luni la femei) și care au stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Un număr de 841.257 de pensionari nu au ajuns, pe baza contruibutivității la pensia minimă (socială) care este de 1.281 de lei în România. Pentru toți acești pensionari, statul pune bani și le completează pensia pentru a ajunge la o pensie de 1.281 de lei.

În medie, lunar fiecare din cei 841.257 de pensionari primesc suma de 537 de lei de la stat. În județul Alba, un număr de 13.801 pensionari primesc lunar un ajutor de 547 de lei ca să ajungă la pensia minimă garantată de 1.281 de lei.

„Indemnizația socială pentru pensionari”

Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această valoare, denumită „Indemnizația socială pentru pensionari”

Ministrul muncii va propune un ajutor pentru pensionari care să fi de minim 800 de lei așa cum a fost anul trecut. Manole nu a putut spune dacă va fi ridicat pragul până la care se acordă ajutorul pentru pensionari. Anul trecut pensionarii cu pensie sub 2.740 de lei au primit cei 800 de lei.

Va exista și un ajutor la factura de gaze, dar acesta va intra în vigoare din toamna acestui an. Reamintim că în acest moment se oferă 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii care au pensia mai mică de 2.000 de lei.

Pensionarii cu pensie minimă de 1.281 de lei primesc și 250 de lei pe cardul de alimente în 2 tranșe.

