Să râdem sau să plângem cu Primăria Alba Iulia: A fost anulat proiectul de dispoziție de convocare în ședință extraordinară de îndată a CL Alba Iulia pentru atribuirea de urgență a transportului
Să râdem sau să plângem cu Primăria Alba Iulia: A fost anulat proiectul de dispoziție de convocare în ședință extraordinară de îndată a CL Alba Iulia pentru atribuirea de urgență a transportului
O ședință extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Alba Iulia având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 317 din 28.07.2026 privind stabilirea unor măsuri de urgență cu privire la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Alba Iulia. ar fi urmat să se desfășoare chiar astăzi, marți, 28 iulie 2026.
Proiectul de dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 28 iulie 2026 a fost, însă, în cele din urmă anulat.
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Redăm mai jos, integral, proiectul de hotărâre nr. 317 din 28.07.2026 privind stabilirea unor măsuri de urgență cu privire la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Alba Iulia. ȘtiriAlba
Proiectul de hotărâre nr. 317 din 28.07.2026:
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
prevederile art. 3, art. 7, art. 8(1) și (3), ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. art.1, art. 3, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22(4) și ale art. 28 din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.5(5) ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile OG 27/2001 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare
Ținând cont de:
Referatul de aprobare nr. 91847/28.07.2026 al Primarului municipiului Alba Iulia;
Ordonanța Președințială din data de 2 iulie 2026 din sentința nr. 354 / CAF / 2026 a Tribunalului Alba, pronunțată în dosarul nr. 2034/107/2026 , prin care instanța de judecată a impus în mod expres și imperativ operatorului privat STP continuarea și reluarea în totalitate a serviciului public de transport pe baza programului orar și a graficelor de circulație aprobate, obligație încălcată în mod flagrant și continuu de către acesta de la pronunțare și până în prezent;
notificarea Municipiului Alba Iulia nr. 34/03.07.2026;
adresa municipiului Alba Iulia nr. 85693/14.07.2026
somația municipiului Alba Iulia nr. 77246/24.06.2026 adresată AIDA-TL cu privire la luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Alba Iulia;
somația municipiului Alba Iulia nr. 25/18.06.2026 adresată către STP SA Alba Iulia
adresa municipiului Alba Iulia nr. 73661/16.06.2026 adresată către AIDA-TL
somația municipiului Alba Iulia nr. 88581/20.07.2026 adresată către AIDA-TL
Luând act de:
prevederilor art. 129, alin.1, alin. (2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consilul local al municipiului Alba Iulia adoptă prezenta hotărâre:
Art.1
Se constată perturbarea gravă a serviciului de transport public local de persoane pe raza Municipiului Alba-Iulia, determinată în mod cumulativ de abandonul selectiv al serviciului început la 17 iunie 2026 de către operatorul privat STP SA și de pasivitatea, lipsa de răspuns și nesoluționarea situației de către asociația mandatată AIDA-TL, în care municipiul Alba Iulia este membru fondator.
Art.2
(1) Aprobă luarea unor măsuri de urgență în vederea asigurării continuității serviciului de transport public local de persoane în conformitate cu prevederile art.5(5) ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European Și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului .
(2) Aprobă atribuirea directă, în regim de urgență, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, societății Alba Iulia Transport Local SRL, operator de transport rutier, astfel cum este definit de OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată de maximum 2 ani.
(3) Atribuirea directă către societatea Alba Iulia Transport Local SRL a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Alba Iulia conform alin. (2) este valabilă până la încetarea cauzelor care au determinat adoptarea prezenței hotărâri și la asigurarea executării integrale și efective a obligațiilor de serviciu public prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 sau până la finalizarea procedurii de atribuire conform prevederilor Hotărârii Consiliului local nr. 362/2025. ȘtiriAlba
Art.3
(1) Aprobă contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe măsuri de urgență, conform anexei nr. 1
(2) Aprobă caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe măsuri de urgență, conform anexei nr. 2
(3) Aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pe măsuri de urgență, conform anexei nr. 3
(4) Aprobă Programul de transport public local pe raza municipiului Alba Iulia, conform anexei nr. 4.
Art.4
Aprobă încheierea contractului de delegare a serviciului de transport public local de persoane cu societatea Alba Iulia Transport Local SRL, în condițiile art. 2 din hotărâre. ȘtiriAlba
Art.5
(1)Aprobă darea în exploatare societății Alba Iulia Transport Local SRL, a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,Componenta 10 – Fondul local, Sub Investiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), conform anexei nr. 5
(2) Aprobă darea în exploatare societății Alba Iulia Transport Local SRL, a bunurilor achizitionate in cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prinachiziţionarea şi amplasarea automatelor inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie în stațiile de îmbarcarecălători”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,Componenta 10 – Fondul local, SubinvestitiI.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/late infrastructure TIC conform anexei nr. 6.
(3) Aprobă darea în exploatare societății Alba Iulia Transport Local SRL a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia printr-un sistem de e-ticketing care permite plata titlurilor de călătorie inclusiv cu cardul bancar”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, SubinvestitiI.1.2 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, conform anexei nr. 7
(4)Aprobă darea în exploatare societății Alba Iulia Transport Local SRL a stațiilor de autobuz conform anexei nr. 8.
(5) Bunurile prevăzute la alin.(1) -( 4) vor fi puse la dispoziție ca bunuri de retur și vor fi exploatate de către societatea Alba Iulia Transport Local SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de călători pe raza municipiului Alba Iulia cu respectarea obligațiilor asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.
6) Punerea la dispoziție a bunurilor prevăzute la alin.(1) din prezenta hotărâre se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la contractul de delegare.
Art.6
Mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să semneze, în numele și pe seama municipiului Alba Iulia, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane ce se va încheia cu societatea Alba Iulia Transport Local SRL, în condițiile art. 2 din hotărâre.
Art.7
Pensionarii şi cei care au varsta de pensionare, cu domiciliul în Alba Iulia, precum și șomerii indemnizați, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia beneficiază de gratuitate la transportul public local pe raza municipiului Alba Iulia,p e durata valabilității contractului de delegare încheiat în condițiile art. 2 din hotărâre. ȘtiriAlba
Art.8
Aprobă tariful de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane pe raza municipiului Alba Iulia în cuantum de 3,5 lei / călătorie, pe durata valabilității contractului de delegare încheiat în condițiile art. 2 dinhotărâre
Art.9
La data intrării în vigoare a contractului de delegare, încheiat în condițiile art. 2 din hotărâre, inceteazăaplicabilitatea HCL nr. 38/2026, HCL nr. 242/2026, HCL nr. 243/2026 și a HCL nr. 244/2026.
Art.10
Anexele nr. 1-8 fac parte integrană din hotărâre
Art.11
Primarul municipiului Alba Iulia și Compartimentul monitorizare, transport,liberă Inițiativă, guvernanțăcorporativă din aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre ȘtiriAlba
Art.12
Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cumodificările și completările ulterioare
foto reprezentativă – Primăria Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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