Patru angajați din Alba Iulia, păcăliți să depună peste 18.000 lei prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări. Recomandări pentru a nu fi înșelați de necunoscuți

Patru angajați din Alba Iulia au fost păcăliți să depună peste 18.000 lei prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări.

Patru angajați ai unor societăți comerciale din Alba Iulia ar fi fost contactați de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, moment în care ar fi convins angajații să depună diferite sume de bani, în valoare totală de 18.450 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări.

Poliția Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, în vederea stabilirii cu exactitate a situațiilor de fapt și luării măsurilor legale care se impun.

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒆𝒎 𝒄𝒆𝒕𝒂̆𝒕̦𝒆𝒏𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒖𝒓𝒎𝒂̆𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂̆𝒓𝒊:

– 𝑵𝒖 𝒅𝒂𝒕̦𝒊 𝒄𝒖𝒓𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒇𝒐𝒏𝒊𝒄 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒄𝒖𝒏𝒐𝒔𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒖𝒍 𝒖𝒏𝒐𝒓 𝒔𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒊❗

– 𝑨𝒕𝒖𝒏𝒄𝒊 𝒄𝒂̂𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒊𝒕̦𝒊 𝒖𝒏 𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒇𝒐𝒏𝒊𝒄 𝒔̦𝒊 𝒗𝒊 𝒔𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒍𝒐𝒔𝒊𝒕̦𝒊 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒊𝒄𝒆𝒊❗

– 𝑵𝒖 𝒄𝒆𝒅𝒂𝒕̦𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒖𝒏𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒊 – 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒖𝒅𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒕 𝒇𝒐𝒍𝒐𝒔𝒊 𝒕𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒊 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒗𝒂̆ 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒂̆ 𝒂𝒄𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕̦𝒊 𝒓𝒂𝒑𝒊𝒅❗

– 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒊̂𝒏𝒕𝒐𝒕𝒅𝒆𝒂𝒖𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕̦𝒊𝒊 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒔𝒆, 𝒄𝒖𝒎 𝒂𝒓 𝒇𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕̦𝒊𝒊, 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒍𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏𝒊𝒆𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒐𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒍𝒕 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕. 𝑪𝒊𝒕𝒊𝒕̦𝒊 𝒄𝒖 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕̦𝒊𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔̦𝒊 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂𝒕̦𝒊-𝒗𝒂̆ 𝒄𝒂̆ 𝒊̂𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆𝒈𝒆𝒕̦𝒊 𝒕𝒐𝒂𝒕𝒆 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆❗

– 𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒖𝒅𝒆𝒍𝒆 – 𝒅𝒂𝒄𝒂̆ 𝒔𝒖𝒏𝒕𝒆𝒕̦𝒊 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒖𝒏𝒆𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒖𝒅𝒆 𝒄𝒖 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕̦𝒊𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒔𝒖𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒄𝒂̆ 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒗𝒂 𝒗𝒂̆ 𝒊̂𝒏𝒄𝒆𝒂𝒓𝒄𝒂̆ 𝒔𝒂̆ 𝒗𝒂̆ 𝒊̂𝒏𝒔̦𝒆𝒍𝒆, 𝒓𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕̦𝒊𝒂 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂̆𝒕̦𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕̦𝒊𝒆𝒊

