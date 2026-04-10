PAȘTE 2026 | Cruci zugrăvite, încrustate sau pecetluite în lemnul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana: „(În)semn identitar, mărturisire a credinței și mijloc de protecție împotriva răului"

Ioana Oprean

Cruci zugrăvite, încrustate sau pecetluite în lemnul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana

Pe Transpuseana, crucea zugrăvită, încrustată sau pecetluită în lemnul șurilor cu acoperiș de paie devine, pentru oamenii locului, (în)semn identitar, mărturisire a credinței și mijloc de protecție împotriva răului, au transmis reprezentanții Museikon Alba Iulia în Vinerea Mare 2026, o zi sub semnul Crucii. 

Au fost repertoriate:

*Șura cu cruci din Mogoș – 5 cruci zugrăvite în proximitatea ușilor de acces în interior, pecetluiesc intrările și ieșirile.

*Șura cu lespezi de piatră – are cruci de sfințire realizate cu ceară pe obloanele de la iesle.

*Șurile frățești – au Crucea prestolnic încrustată pe ușă.

*pe Șura lui Boian – Crucea devine mijloc de comerorare – 12 cruci și 12 ani incrustați pe stâlpul ușii.

*Crucea- Pomul vieții, Axis mundi – pe un toiag de cioban din Măcărești.

Ținutul Transapuseana candidează Destinația anului 2026 la secțiunea „Tărâmuri fermecate”.

Cum votezi?

*Accesează linkul de AICI.

*Intră în categoria TĂRÂMURI FERMECATE

*Selectează Ținutul Transapuseana, introdu adresa de email în josul paginii și apasă „Trimite vot!”.

Confirmă votul prin accesarea linkului primit prin e-mail.

sursa: Museikon

