PAȘTE 2026 | Cruci zugrăvite, încrustate sau pecetluite în lemnul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana: „(În)semn identitar, mărturisire a credinței și mijloc de protecție împotriva răului”
Pe Transpuseana, crucea zugrăvită, încrustată sau pecetluită în lemnul șurilor cu acoperiș de paie devine, pentru oamenii locului, (în)semn identitar, mărturisire a credinței și mijloc de protecție împotriva răului, au transmis reprezentanții Museikon Alba Iulia în Vinerea Mare 2026, o zi sub semnul Crucii.
Au fost repertoriate:
*Șura cu cruci din Mogoș – 5 cruci zugrăvite în proximitatea ușilor de acces în interior, pecetluiesc intrările și ieșirile.
*Șura cu lespezi de piatră – are cruci de sfințire realizate cu ceară pe obloanele de la iesle.
*Șurile frățești – au Crucea prestolnic încrustată pe ușă.
*pe Șura lui Boian – Crucea devine mijloc de comerorare – 12 cruci și 12 ani incrustați pe stâlpul ușii.
*Crucea- Pomul vieții, Axis mundi – pe un toiag de cioban din Măcărești.
Ținutul Transapuseana candidează Destinația anului 2026 la secțiunea „Tărâmuri fermecate”.
sursa: Museikon
