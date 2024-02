Participare civică redusă? Alin Tomuș: „Atâta vreme cât ceea ce înveți în școală devine în viață un zid, și nu o fereastră prin care să privești lumea, lucrurile vor arăta în continuare așa!”

Participarea activă a cetățenilor este unul dintre factorii-cheie ai dezvoltării la nivel comunitar. Cu toate acestea există destule situații în România de azi în care oamenii lasă mereu pe mâine implicarea în viața comunității din care fac parte.

Prezent într-o emisiune la Radio Unirea FM, sociologul Alin Tomuș a afirmat că neasumarea responsabilității civice vine și din teama de a greși. O teamă de a greși cu rădăcini în anii de școală.

„Vi se pare că noi am fost vreodată premiați în școală pentru cum am gândit? Vi se pare că școala a sprijinit existența punctelor de vedere divergente? Ei bine, vă reamintesc că în școală mai degrabă am fost premiați pentru capacitatea de a reproduce unele conținuturi și pentru că am fost în stare să spunem ce a zis marele x sau marele y…

Vreme îndelungată în școala românească nu întâlneai puncte de vedere diverse, nu conta cum vezi tu lucrurile. Starea asta de fapt are drept consecință directă neimplicarea, neparticiparea civică de azi”, a spus sociologul albaiulian.

„Atâta vreme cât ceea ce înveți în școală devine în viață un zid, și nu o fereastră prin care să privești lumea, lucrurile vor arăta în continuare așa!”, a atras atenția Alin Tomuș.

