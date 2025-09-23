Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă: „Accept pușcăria pentru neamul meu”

Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Diana Șoșoacă a fost chemată, marți, 23 seeptembrie 2025, la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Totodată, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

Întrebată dacă se teme că va ajunge după gratii, Diana Șoșoacă a declarat, marți, 23 septembrie 2025, că nu se teme de acest lucru și a comparat eventualul său destin cu cel al sfinților închisorilor comuniste. Ea a spus că, asemenea celor care au suferit în detenție pentru credință și pentru țară, este pregătită să îndure pușcăria ca pe o jertfă, dacă astfel România se va putea mântui și poporul român va fi eliberat.

Întrebată dacă se teme de reținere, Diana Șoșoacă a răspuns tranșant: „Niciodată; abia aștept să fac pușcărie pentru lupta de eliberare a poporului român — Free Romania, Free Palestina! Avem atâția sfinți ai închisorilor comuniste; dacă așa se va mântui România, accept să fac pușcărie pentru România și pentru neamul meu. Abia aștept să fac pușcărie, să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni”.

Declarațiile au fost făcute în direct la România TV, europarlamentarul susținând că anchetele împotriva sa sunt motivate politic și reprezintă doar „un spectacol”, scrie Stiripesurse.ro.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe Youtube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea și Căpitanul” care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, spunea Șoșoacă.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

