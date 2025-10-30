Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează CONCURS pentru mai multe posturi de grefier: Posturile disponibile și calendarul

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează CONCURS pentru mai multe posturi de grefier

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea: 1 post grefier Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, 1 post grefier Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În data 24 noiembrie 2025 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.126/29.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefieri la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea :

1 post grefier studii superioare juridice pe perioadă determinată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, până la reluarea activității de către titulara postului,

1 post grefier studii superioare juridice pe perioadă determinată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș, până la reluarea activității de către titulara postului,

1 post grefier studii superioare juridice pe perioadă determinată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, până la reluarea activității de către titulara postului.

Proba practică eliminatorie de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi dactilografiere va începe la ora 9,00,

Proba teoretică va începe la ora 12,00 exceptând situaţia când din motive obiective nu s-a finalizat proba practică,

Locul de desfăşurare al concursului se va comunica în timp real în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.

Condiţiile pentru înscrierea la concurs sunt :

are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

cunoaşte limba română ;

este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei ;

studii superioare juridice cu diplomă de licență ;

posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele se depun până la data de 04.11.2025 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia:

Dosarul va cuprinde :

cerere de înscriere la concurs ;

actul de identitate (copie) ;

diploma de licență (copie) și original ;

certificatul de cazier fiscal ;

curriculum vitae ;

certificatul de cazier judiciar ;

adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

date rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare ;

caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită ;

chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs (taxa de înscriere la concurs 300 lei care se plătește în ziua concursului ).

documentele care se depun în copie se vor prezenta şi în original pentru a putea fi certificate de către un membru al comisiei de organizare.

Concursul constă în :

probă practică eliminatorie de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi dactilografiere

probă teoretică scrisă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI