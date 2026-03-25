Papa Leon l-a numit pe arhiepiscopul major Claudiu Pop membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale

Papa Leon l-a numit pe arhiepiscopul major Claudiu Pop membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale

Arhiepiscopul major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, PF Claudiu Pop, a fost numit de Papa Leon al XIV-lea membru al Departamentului pentru Bisericile Orientale.

Acest departament din cadrul Curiei Romane este responsabil cu relațiile Sfântului Scaun cu Bisericile Catolice Orientale.

Anunțul numirii a fost publicat miercuri, 25 martie 2026, de Sala de Presă a Sfântului Scaun, informează Vatican News.

Tot miercuri, 25 martie 2026, Papa l-a numit prefect al Departamentului pentru Textele Legislative pe episcopul australian Anthony Randazzo.

În plus Papa Leon l-a numit episcop titular pe monseniorul Renzo Pegoraro, președinte al Academiei Pontificale pentru Viață.

În noiembrie 2025, Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea PF Claudiu Pop, fost episcop de Cluj-Gherla, în demnitatea de arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în urma Sinodului Episcopilor de la Roma.

sursa: Arhieparhia Blaj / Facebook

