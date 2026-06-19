Până la 19 milioane de lei pentru lucrări de reparații la trotuare, rigole și podețe pe raza municipiului Sebeș în perioada 2026-2030

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, ce funcționează în sistem de gestiune directă sub autoritatea Consiliului Local și a Primarului Municipiului Sebeș, a lansat vineri, 19 iunie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de încheiere a unui Acord-cadru pentru „Lucrări de reparații trotuare, rigole și podețe pe raza Sebeș în perioada 2026 – 2030”.

Durata acordului-cadru este 4 ani de la data intrării în vigoare.

Valoarea maximă estimată este 19 milioane de lei, fără TVA.

Procedurile prevăzute în acordul cadru vizează întreaga rețea de străzi din Municipiul Sebeș și localitățile aparținătoare (Sebeș, Petrești, Lancrăm, Răhău), în funcție de gradul de uzură și degradare.

Finanțarea este asigurată din bugetul local și venituri proprii.

Principalele categorii de lucrări și tehnologii de execuție

A) Reparații Trotuare

• Înlocuire borduri: Desfacerea bordurilor și fundațiilor existente (cu picamerul), săparea manuală a casetei, pichetarea traseului, turnarea manuală a fundației din beton (clasa C12/15) și montarea manuală a noilor borduri (din piatră cioplită sau beton clasa C30/37). Bordurile de încadrare se montează la 5-8 mm sub nivelul asfaltului, iar cele de trotuar la 10-15 cm deasupra rigolei. Rosturile se colmatează cu mortar de ciment.

• Înlocuire pavaje/dale: Desfacerea dalelor distruse, săpătură, nivelare, compactare teren, așternere și compactare strat de balast și piatră spartă, urmate de un strat de 5 cm de nisip pilonat. Elementele prefabricate din beton vor avea grosimea de 6 cm pentru zone pietonale și 8 cm pentru zone carosabile. După montare, se realizează vibrocompactarea și umplerea rosturilor prin perierea și udarea nisipului. Durata estimată de execuție este de două săptămâni pentru fiecare stradă.

• Aducere la cotă cămine și guri de scurgere: Decaparea asfaltului în jur, demontarea ramei și capacului de fontă, refacerea porțiunilor deteriorate utilizând inele de beton prefabricate și mortar, remontarea pieselor metalice, chituirea rosturilor cu mastic bituminos și refacerea sistemului rutier din jur.

B) Reparații Rigole

• Utilizarea de blocuri din beton vibropresat (clasa C35/45).

• Săpătura de fundație va fi continuă (adâncime 80-100 mm, lățime 150 cm), urmată de compactare, un strat de balast (10-15 cm) și, în funcție de trafic, un radier de beton C12/15 (20 cm), balast stabilizat cu ciment 6% (20 cm) sau piatră spartă (15 cm).

• Rigolele se aliniază cu ciocanul de cauciuc pe un strat de mortar de 25 mm sau nisip. Rosturile dintre ele vor fi de 8-10 mm, umplute cu mortar.

C) Execuția Podețelor

• Racordarea podețelor tubulare cu terasamentele și cursurile de apă se face prin timpane (amonte/aval), camere de priză/cădere și ziduri de sprijin.

• Săpăturile pentru fundații se execută manual. Ordinea tehnologică include: săpături, realizare fundații, amplasare tuburi cu macaraua, împănare, etanșare rosturi, compactare manuală a umpluturii, suprabetonare cu strat de 10 cm beton B250 armat cu plasă sudată de 6mm și finisaje.

Cerințe de personal și management

• Locație ofertant: Din cauza complexității lucrărilor, se solicită ca ofertantul să dețină un punct de lucru sau sediu în județul Alba sau în județele limitrofe.

• Garanția lucrărilor: Minimum 24 de luni (2 ani) și maximum 48 de luni (4 ani) de la recepția preliminară.

• Managementul documentelor: Fiecare document emis trebuie să aibă un cod unic de referință pe fiecare pagină, să fie redactat în limba română și să utilizeze Sistemul Internațional de unități.

• Subcontractarea: Este permisă doar cu acordul scris al SPAP Sebeș, solicitat cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de către subcontractant. Contractantul principal rămâne pe deplin responsabil în fața autorității.

• Experți cheie solicitați:

1. Manager de contract/proiect: Studii superioare în domeniul căi ferate, drumuri și poduri (sau echivalent); experiență specifică de coordonare în minimum 1 contract de lucrări în infrastructura rutieră.

2. Șef de șantier: Studii superioare în inginerie (specializarea căi ferate, drumuri și poduri), cu experiență în execuție în cel puțin 2 contracte similare de infrastructură rutieră; prezență permanentă obligatorie pe șantier.

Metodologia de evaluare a ofertelor (Total: 100 puncte)

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, pe baza următorilor factori:

1. Punctaj financiar (Pondere: 50 puncte): Algoritmul acordă punctajul maxim ofertei cu prețul cel mai scăzut (P=(preț minim/preț n)×50).

2. Perioada de garanție suplimentară (Pondere: 5 puncte): Pentru cerința minimă de 2 ani se acordă 0 puncte. Pentru o garanție suplimentară de 2 ani (ajungându-se la maximul de 4 ani), se acordă 5 puncte. Perioada se exprimă obligatoriu în ani întregi.

3. Emisiile de CO2 pentru utilaje (Pondere: 15 puncte): Se evaluează ecologic un număr fix de 4 utilaje principale (1 excavator 0.5-1 mc, 1 încărcător frontal 0.5-3 mc, 1 buldoexcavator, 1 mini dumper 1-3 mc). Punctajul maxim revine nivelului cel mai mic de emisii.

4. Materiale cu impact redus asupra mediului (Pondere: 15 puncte): Evaluarea utilizării de borduri și pavele din beton prefabricat care au un conținut minim de 5% material reciclat în produsul finit (demonstrat prin certificate de conformitate, agremente tehnice etc.). Punctajul maxim revine procentului cel mai mare de material reciclat.

5. Experiența Managerului de contract (Pondere: 15 puncte): Se punctează implicarea acestuia în contracte similare din domeniul infrastructurii rutiere. Pentru cerința minimă (1 contract) nu se acordă punctaj; pentru 10 sau mai multe contracte similare se acordă punctajul maxim de 15 puncte (1,5 puncte per contract dovedit).

Notă privind departajarea: În caz de punctaje egale pe locul 1, va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. Dacă egalitatea persistă, se vor solicita noi propuneri financiare prin SEAP.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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