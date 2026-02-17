Actualitate

Ora de vară în 2026: La final de martie se dau ceasurile înainte. De ce în România încă se schimbă ora 

România trece din nou la ora de vară în 2026, în weekendul din ultima săptămână a lunii martie, când ceasurile vor fi date cu o oră înainte, obicei care continuă să stârnească discuții în Uniunea Europeană despre relevanța și impactul acestei practici.

Deși dezbaterile sunt tot mai intense, la nivel european, privind renunțarea la schimbarea orei, România va respecta în acest an calendarul actual stabilit pentru statele membre.

La final de martie facem trecerea la ora de vară 2026

Trecerea la ora de vară 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

Astfel, la ora 03:00, ceasurile vor fi ajustate la 04:00, ceea ce în practică înseamnă că vom „pierde” o oră de somn în acea noapte, însă serile vor avea mai multă lumină naturală odată cu intrarea în perioada de vară.

Schimbarea orei face parte din sistemul sezonier de ajustare a timpului practicat în România și în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, sincronizat astfel încât toate țările din blocul comunitar să schimbe ora în același weekend de primăvară.

De ce se dă ceasul înainte

Practica trecerii la ora de vară are rădăcini istorice și motivații economice: ideea inițială a fost ca populația și economia să profite de mai multă lumină naturală seara, ceea ce ar reduce nevoia de iluminat artificial și, implicit, consumul de energie.

Conceptul datează de peste un secol, fiind folosit în Europa încă din Primul Război Mondial, și a fost adoptat și în România la începutul anilor ’30, apoi reintrodus după 1979.

Pe de altă parte, această ajustare a fusului orar este tot mai contestată la nivel european.

PE a votat pentru renunțarea la schimbarea orei. De ce încă trecem la ora de vară sau de iarnă în România

În 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, după o consultare publică în care majoritatea cetățenilor UE și-au exprimat nemulțumirea față de schimbările de oră.

Până în prezent, nu s-a ajuns la un acord între toate statele membre pentru implementarea unei reguli unice permanente, astfel încât schimbările de oră continuă și în prezent.

Criticii susțin că ajustarea orei de două ori pe an poate afecta ritmul biologic, sănătatea și productivitatea, iar economiile de energie sunt în prezent minimizate de obiceiurile moderne de consum.

În acest context, dezbaterile privind posibilitatea renunțării la ora de vară 2026 și la schimbarea orei rămân deschise la nivel european, chiar dacă România, ca stat membru UE, va respecta încă regula actuală pentru moment.

