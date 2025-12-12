Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori. Amenzi de peste 17.000 lei, în urma acțiunii pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori. Amenzi de peste 17.000 lei, în urma acțiunii pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat la data de 11 decembrie 2025, în intervalul orar 06.00 – 13.00, o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului Alba, în zona Munților Apuseni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Serviciul Rutier și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Municipiului Blaj, Poliției Municipiului Aiud, Poliției Orașului Teiuș, Poliției Orașului Zlatna și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.
Alături de polițiști, au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Alba.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 174 de verificări de persoane și 129 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.240 de lei.
De asemenea, în cadrul acțiunii, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care vizează săvârșirea infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 104 fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice, pentru documentarea activității infracționale.
În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
FOTO: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat Un adolescent de 19 ani, din Blaj, este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan având permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 decembrie 2025, în jurul orei 20.00, […]
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul faptei
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul faptei Un accident rutier a avut loc pe data de 11 decembrie în Alba Iulia atunci când un tânăr de 21 de ani a fost lovit de un autoturism. Evenimentul rutier s-a […]
Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală
Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiștii din Galda de Jos după ce ar fi agresat un bărbat de 45 de ani, tot din Alba Iulia, provocându-i […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică
Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică Prețul energiei electrice s-a...
Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să creştem”
Ministrul Educației, negocieri pentru finanțarea burselor sociale din fonduri europene pentru studenți: ,,Acum este momentul să ne stabilizăm şi să...
Știrea Zilei
FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți
O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
Curier Județean
Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori. Amenzi de peste 17.000 lei, în urma acțiunii pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice
Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori....
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat
Adolescent de 19 ani, din Blaj, cercetat de polițiști: A fost prins la volan având permisul de conducere suspendat Un...
Politică Administrație
FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Opinii Comentarii
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune Sfântul Spiridon,...
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...