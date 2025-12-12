Opt PERCHEZIȚII domiciliare în zona Munților Apuseni la persoane vizate de tăierea fără drept de arbori și furt de arbori. Amenzi de peste 17.000 lei, în urma acțiunii pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat la data de 11 decembrie 2025, în intervalul orar 06.00 – 13.00, o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului Alba, în zona Munților Apuseni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Serviciul Rutier și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Municipiului Blaj, Poliției Municipiului Aiud, Poliției Orașului Teiuș, Poliției Orașului Zlatna și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Alături de polițiști, au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 174 de verificări de persoane și 129 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.240 de lei.

De asemenea, în cadrul acțiunii, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care vizează săvârșirea infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 104 fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice, pentru documentarea activității infracționale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

FOTO: arhivă

