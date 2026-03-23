Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia calificați la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală pentru gimnaziu 2026

Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia s-au calificat pentru etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală pentru gimnaziu.

Etapa zonală a fost găzduită chiar de liceul vocațional din Alba Iulia, în perioada 20-21 martie 2026.

Lista elevilor calificați are următoarea alcătuire:

1. Dogeanu Antonia, cls a VII-a Pian ( Prof. Simion Cecilia)

2. Ștefănescu Vlad, cls a VIII-a Pian ( prof. Simion Cecilia)

3. Bulac Andrei, cls a VIII-a Vioara ( prof. Rosiu Mihaela)

4. Tudor Anastasia, cls a V-a Chitara ( prof. Tudor Dragos)

5. Șulț Ștefan, cls a V-a Flaut ( prof. Damian Emma)

6. Cordoș Alisa, cls a VI-a Flaut ( prof. Damian Emma)

7. Brok Eliza, cls a VIII-a Flaut ( prof. Damian Emma)

8. Dănulețiu Teodor, cls a VII-a Clarinet ( prof. Ciorbea Răzvan).

„Felicitări profesorilor corepetitori Ovidiu Pârjol și Andrei Dragomir!”, au transmis reprezentanții Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

