OFICIAL| 43 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore: LISTA localităților din care provin noile cazuri de COVID-19

Marți, 12 ianuarie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 43 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 12.965 persoane confirmate, 11.781 persoane vindecate, 343 decese.

Luni, în Alba au fost prelucrate 447 de probe (260 la SJU si 187 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 146.693.

Localitățile din care provin 43 de noi cazuri:

ABRUD 1

ALBA IULIA 22

BLAJ 1

CÂMPENI 1

CUGIR 3

OCNA MURES 1

ZLATNA 1

BUCERDEA GRANOASA 1

BUCIUM 1

CIUGUD 2

CRACIUNELU DE JOS 1

GALDA DE JOS 2

MIHALȚ 1

SOHODOL 1

SONA 2

VINTU DE JOS 1

+1 caz nou identificat intr-un focar