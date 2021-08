OFICIAL| 383 cazuri noi și trei decese, în România, în ultimele 24 de ore: 102 de oameni internați la ATI...

ZECI de persoane la Centrul de Transfuzie din Alba Iulia doneaza sânge pentru Nicușor Marcu. Directorul Liceului cu Program Sportiv se luptă cu o boală grea

Zeci de persoane sunt prezente astăzi la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia pentru a dona sânge pentru Nicușor Marcu, directorul Liceului Sportiv, care luptă cu o boală gravă.

„Astăzi pentru prima oară am stat la rând calm, o ora și jumătate. Am fost vreo 70. Am fost mulți și asta m-a bucurat. M-am întâlnit la Centrul de Transfuzie Albă Iulia cu vecini, profesori, elevi, colegi din alte bănci, oameni politici, oameni de afaceri și alți oameni de bine care au venit să susțînă un OM. Un mare profesor, un om care coordonează echipe și care știe să joace in echipa. Sănătate multă Nicușor Marcu!!”, a scris pe facebook Dan Crișan, unul dintre cei care au fost astăzi prezenți pentru a-și ajuta seamănul la greu.

Nicușor Marcu, directorul Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, se luptă în acest moment cu o boală gravă și are nevoie de sânge, de la donatori.

În acest sens, un apel la donare a fost lansat în mediul online, iar doritorii sunt așteptați cât mai repede posibil.

„Persoane apropiate domnului profesor Nicușor Marcu, apelează la ajutorul celor care îl cunosc și nu numai, pentru a-l ajută să lupte cu o boală grea. Ne rugăm pentru dumneavoastră domnule profesor. Multă sănătate!!!”, a fost apelul umanitar al Asociației Județene de Fotbal Alba.