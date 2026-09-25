Ştirea zilei

Cerb mort după ce a ajuns pe Autostrada A1 Sebeș–Deva și a fost lovit de trei mașini: Toate autoturismele au fost avariate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Cerb mort după ce a ajuns pe Autostrada A1 Sebeș–Deva și a fost lovit de trei mașini: Toate autoturismele au fost avariate

Un incident rutier a avut loc aseară pe Autostrada A1, Sebeș-Deva, după ce un cerb a ajuns pe partea carosabilă și a fost lovit. În incidentul rutier au fost implicate trei autoturisme, toate avariate.

„Vorbim despre un eveniment rutier produs aseară. Au fost două apeluri la 112. Primul, în care a fost semnalată prezența pe partea carosabilă a unui cerb, a fost înregistrat la ora 23:22. După exact șase minute, la ora 23:28, a venit un al doilea apel, prin care era semnalată deja producerea evenimentului. Au fost implicate trei autoturisme, toate fiind avariate. Acestea s-au oprit în condiții de siguranță, pe banda de urgență, fără a lovi alte elemente. Toate cele trei vehicule au fost avariate în urma lovirii cerbului respectiv.”, au explicat reprezentanții Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva pentru ziarulunirea.ro.

În urma incidentului, au fost anunțate autoritățile competente, iar leșul cerbului a fost ridicat de administratorul drumului public. Ulterior, animalul a fost predat, pe bază de documente de predare-primire, către asociația de vânători.

,,Acest lucru s-a realizat astăzi dimineață, la ora 08:00, între C.I.C Pianu și AJVPS Alba. Evenimentul nu a avut influențe negative asupra traficului, toate cele trei vehicule fiind oprite pe banda de urgență. Evenimentul a fost soluționat de către lucrătorii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, fără nicio altă problemă de raportat.”, a mai explicat sursa citată. 

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