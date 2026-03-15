„Ocna Mureș Verde”: Noi pași pentru implementarea proiectului de regenerare urbană în valoare de peste 3 milioane de euro din orașul salin din Alba

Se fac noi pași pentru implementarea proiectului de regenerare urbană „Ocna Mureș Verde”.

Primăria Ocna Mureș a lansat, marți, 10 martie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică – faza DTAC, DTOE, PT, DE, CS, respectiv verificare tehnică de calitate, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 439.000 de lei, fără TVA, iar data limită pentru primirea ofertelor este 23 martie 2026.

Primăria Ocna Mureș urmărește revitalizarea a peste 8.500 de metri pătrați de spațiu public al orașului, printr-un proiect de dezvoltare urbană integrată, regenerarea spațiilor neutilizate și punerea în valoare a potențialului turistic de care dispune orașul salin din Alba.

Proiectul „Ocna Mureș – verde. Revitalizarea și creșterea calității și atractivității spațiilor publice situate în principalele cartiere ale orașului – str. Aleea independenței, Brazilor, Mălinului”, are o valoare totală de 17,98 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), din care ADR Centru în calitate de Autoritate de Management a PR Centru acordă o finanțare nerambursabilă de 17,62 de milioane lei. Bugetul solicitat de către beneficiar, va fi alocat din Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, prin Prioritatea: 8. O regiune atractivă, Acțiunea: 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.

Necesitatea implementării acestui proiect vine din cauza stării precare a spațiilor publice existente, caracterizate prin degradare, lipsă de funcționalitate și atractivitate redusă. Spațiile verzi actuale sunt neîntreținute, cu vegetație haotică și mobilier urban deteriorat și nu răspund nevoilor de socializare și recreere ale comunității. Obiectivul general al proiectului este de a revitaliza 8 spații din localitate, situate în principalele cartiere ale orașului pe străzile Str. Aleea Independenței, Brazilor și Mălinului – în vederea dezvoltării durabile și incluzive a comunității locale până în anul 2028.

Lipsa acută de spații verzi amenajate, mult sub standardele europene recomandate de 26 mp/locuitor, va fi corectată prin crearea a 7.861,91 mp de spații verzi noi, oferind beneficii multiple pentru sănătatea și bunăstarea populației.

Proiectul abordează și alte nevoi critice ale comunității, cum ar fi îmbunătățirea siguranței publice prin instalarea unui sistem modern de iluminat și camere de supraveghere, promovarea mobilității durabile prin amenajarea de alei pietonale și rastele pentru biciclete, etc.

n cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de lucrări de amenajare a terenului și protecție a mediului, care includ tăierea arborilor necorespunzători, curățarea terenului, semănarea gazonului, plantarea de arbori, arbuști, plante perene și gard viu, precum și realizarea de alei pietonale din piatră și balustrade de protecție, amplasarea de mobilier urban – bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete și alte dotări – dedicate interacțiunilor sociale, activităților culturale și recreaționale.

Pentru creșterea funcționalității și siguranței zonelor, realizarea de instalații moderne: iluminat public, supraveghere video, rețea Wi-Fi și sisteme de irigații automatizate. Pentru opțiuni de stil de viață sănătos se vor mai amplasa ansambluri de joacă și echipamente de fitness, care vor transforma spațiile în zone atractive pentru recreere și sport.

Pe lângă lucrările de modernizare, în cadrul campaniei de informare prevăzută în proiect se vor distribui materiale tipărite rezidenților și se vor amplasa afișe în locurile publice frecventate din oraș. Pentru mediul online se va folosi site-ul primăriei și contul social-media.

Prin această campanie de informare, proiectul „Ocna Mureș Verde” va asigura nu doar transformarea fizică a spațiilor publice, ci și schimbarea mentalității comunității către o societate mai incluzivă și conștientă de nevoile tuturor membrilor săi.

Campania va fi completată de o suită de evenimente publice, tururi ghidate, interviuri pentru prezentarea beneficiilor ecologice ale noilor spații verzi, siguranța sporită în zonele de joacă pentru copii și a oportunitățile de socializare și recreere pentru toate vârstele.

Perioada de implementare a proiectului este15 octombrie 2025-15 octombrie 2027.

