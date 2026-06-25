O turistă s-a accidentat la membrul inferior pe Piatra Secuiului la Rimetea: Salvamont Alba intervine de urgență

O turistă s-a accidentat pe Piatra Secuiului la Rimetea: Salvamont Alba intervine de urgență

Intervenție de salvare în derulare pe Piatra Secuiului, după ce o turistă a suferit o accidentare la membrul inferior, joi, 25 iunie 2026.

Echipa de salvatori montani de la punctul de lucru Rimetea, din cadrul SALVAMONT Alba, intervine pentru recuperarea victimei aflate în zona de abrupt a masivului Piatra Secuiului.

,,Echipa de salvatori montani de la punctul de lucru Rimetea intervine pentru salvarea unei turiste accidentate la membrul inferior, aflată în imposibilitatea de deplasare. Victima este localizata pe Piatra Secuiului, in zona de abrupt. Intervenție în derulare.”, au transmis reprezentanții SALVAMONT Alba.

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