O statuie din piatră care o reprezintă pe Fecioara Maria cu Pruncul în brațe, din secolul al XV-lea, exponatul lunii octombrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş
O statuie din piatră care o reprezintă pe Fecioara Maria cu Pruncul în brațe, din secolul al XV-lea, exponatul lunii octombrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş
Exponatul lunii octombrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş este o statuie din piatră care o reprezintă pe Fecioara Maria cu Pruncul în brațe. Lucrarea datează din perioada medievală, cel mai probabil din secolul al XV-lea, și prezintă numeroase trăsături stilistice specifice goticului transilvănean.
Intrată în patrimoniul muzeului în anul 1958, statuia – cu dimensiunile de 104 x 65 cm – provine de la biserica mănăstirii franciscane din Baia de Criș, care a servit în trecut drept lăcaș de cult al comunității romano-catolice. Nu se cunoaște traseul urmat de sculptură de-a lungul timpului și nici modul în care aceasta a ajuns la Sebeş. Cert este că a fost demontată din locul său inițial, cel mai probabil în contextul Reformei, dar și ca urmare a degradării bisericii, începând cu secolul al XVI-lea.
În veacul următor, statuia a fost refolosită ca parte a unui monument funerar, fapt dovedit de un epitaf din care se pot distinge clar cuvintele „Korosbanya” – Baia de Criș – și anul „1677″, probabil data înhumării defunctului al cărui mormânt îl acoperea.
În starea actuală, statuii îi lipsesc câteva părți, pierdute în timpul refolosirii ca monument funerar: din Prunc sunt vizibile doar picioarele, trunchiul și capul fiind martelate, iar Fecioarei îi lipsesc umărul și brațul drept, precum și o parte a veșmântului în zona respectivă. Nici chipul nu i se păstrează în întregime. De altfel, capul statuii a fost rupt la reutilizare sau ulterior, fiind reatașat cândva în anii ’60 ai secolului trecut, folosindu-se ca adeziv un mortar pe bază de ciment.
În cadrul unei restaurări din 2021, acesta a fost desprins și lipit corespunzător, utilizându-se ca liant un mortar compatibil. Tot atunci au fost realizate o serie de completări ale unor lacune, iar finisarea intervențiilor a inclus și integrarea cromatică a acestora.
În ciuda pierderilor, statuia este una foarte expresivă. Detalii precum părul, redat cu volum, care coboară pe spate, și faldurile veșmântului demonstrează că a fost opera unui sculptor talentat și cu experiență. Deși fața i se păstrează doar parțial, modul de redare, cu capul ușor plecat spre Prunc, transmite o atitudine pioasă și protectoare.
Pe partea din spate a sculpturii se află epitaful amintit, cu o scriere îngrijită, dar al cărui text este păstrat doar fragmentar. Rândurile inscripției nu au logică de sine stătătoare, textul continuând, cel mai probabil, pe un alt bloc de piatră care nu s-a mai păstrat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
4 noiembrie 2025 | Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris foarte valoros de la Bilblioteca Batthyaneum
Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris foarte valoros de la Bilblioteca Batthyaneum Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia marchează un moment istoric, împrumutând pentru prima dată după 43 de ani un manuscris deosebit, în cadrul unui eveniment organizat de o altă instituție. […]
Bărbați din Cugir REȚINUȚI ce după s-au agresat reciproc și au tulburat liniștea în fața unui bloc din oraș
Bărbați din Cugir REȚINUȚI după ce s-au agresat reciproc și au tulburat liniștea în fața unui bloc din oraș Trei bărbați din Cugir au fost după ce s-au agresat reciproc și au tulburat liniștea în fața unui bloc din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura […]
Un șofer BĂUT a provocat un ACCIDENT rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă
Un șofer BĂUT a provocat un ACCIDENT rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Ce alcoolemie avea Un accident rutier a avut loc pe data de 27 octombrie, în jurul orei 18:00, atunci când un șofer de 54 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, a produs un accident rutier. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de...
Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii
Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii. Ce s-a...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv
Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României” Școala Gimnazială „Avram...
Curier Județean
4 noiembrie 2025 | Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris foarte valoros de la Bilblioteca Batthyaneum
Expoziție-eveniment la Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Între exponate, un manuscris...
Bărbați din Cugir REȚINUȚI ce după s-au agresat reciproc și au tulburat liniștea în fața unui bloc din oraș
Bărbați din Cugir REȚINUȚI după ce s-au agresat reciproc și au tulburat liniștea în fața unui bloc din oraș Trei...
Politică Administrație
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Opinii Comentarii
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm de populație
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm...
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...