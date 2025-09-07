O școală gimnazială din Alba, deși nu este desființată oficial, a rămas fără elevi după ce părinții i-au transferat la oraș

O școală gimnazială dintr-o comună din Alba, deși nu este desființată oficial, a rămas fără elevi după ce părinții i-au transferat la oraș

Școala Gimnazială Fărău, din județul Alba, a rămas fără elevi la începutul anului școlar 2025–2026. Deși figurează încă în rețeaua școlară și nu există o hotărâre de Consiliu Local privind desființarea, unitatea de învățământ este, de facto, închisă, întrucât părinții și-au transferat copiii la școlile din oraș.

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, la solicitarea Ziarului Unirea, că Școala Gimnazială Fărău funcționează în continuare ca unitate cu personalitate juridică, având arondate structurile: Grădinița cu Program Normal Fărău, Școala Primară Medveș și Grădinița cu Program Normal Medveș. Totuși, la nivel primar și gimnazial nu mai este înscris niciun elev la clasele cu predare în limba română.

„Pentru acest an școlar, unitatea și-a propus plan de școlarizare, dar, în acest moment, toți elevii s-au transferat la alte școli, la cererea părinților. Aceste transferuri se realizează conform legislației în vigoare, între unități de învățământ. În SIIIR nu apare niciun elev înscris la această unitate”, au precizat reprezentanții IȘJ Alba.

Anul trecut, școala funcționa cu 53 de elevi la nivel primar și gimnazial. Însă scăderea demografică, coroborată cu dorința părinților de a-și înscrie copiii la școlile din oraș, unde rezultatele la Evaluarea Națională sunt mai bune, au dus la dispariția efectivă a claselor din Fărău. Inspectoratul a mai precizat că toate cadrele didactice au beneficiat de repartizarea normelor de predare pentru noul an școlar, în cadrul etapelor de mobilitate.

Decizia părinților a fost influențată și de rezultatele foarte slabe obținute de elevi la Evaluarea Națională. În 2024, doar doi dintre cei șase candidați au obținut note de trecere, iar în 2025 doar unul a reușit să promoveze. Acest fapt a întărit convingerea multor familii că șansele copiilor sunt mai mari în școlile din oraș.

Primarul comunei Fărău, Ioan Stoia, a declarat pentru ziarulunirea.ro că școala nu este desființată oficial, însă „a rămas fără copii în bănci”.

Potrivit edilului, fenomenul de migrare a elevilor spre oraș a început treptat în urmă cu două decenii, iar anul acesta s-a ajuns la punctul culminant. „Clădirea rămâne deschisă, dar în fapt nu mai există elevi care să învețe acolo. Totuși, școala primară funcționează, la fel grădinița și secția cu predare în limba maghiară”, a mai precizat acesta.

