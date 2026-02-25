O primărie din Alba asigură preluarea crengilor și a vegetației lemnoase rezultate în urma curățeniei de primăvară: ,,Vă așteptăm împreună pentru un oraș curat”

O primărie din județul Alba vine în sprijinul cetățenilor care fac curățenie în grădini și livezi, anunțând că asigură preluarea crengilor și a vegetației lemnoase rezultate în urma lucrărilor sezoniere.

Reprezentanții administrației locale îi încurajează pe oameni să utilizeze platforma de compostare pusă la dispoziție, pentru a contribui la menținerea unui oraș curat.

,,ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR ORAȘULUI TEIUȘ

Având în vedere sezonul curățeniei de primăvară din grădini și livezi, Primăria orașului Teiuș va asigura preluarea, în vederea compostării, a crengilor și a vegetației lemnoase, rezultate în urma tăierii arborilor și arbuștilor din gospodăriile cetățenilor din Teiuș, inclusiv din satele aparținătoare orașului nostru!

Astfel, depunerea la locul de depozitare – compostare, situat în Teiuș, str. Horea (Moara Dracilor), va fi gratuită, singura condiție este aceea de a aduce DOAR material lemnos.

NU SE ADMIT ALTE FELURI DE DEȘEURI!

Înainte de a vă deplasa la platforma de depozitare – compostare, informați-vă la telefon 0740/149959, ALIN ALDEA, responsabil de activitate din partea Primăriei Teiuș!

Vă așteptăm împreună pentru un oraș curat”, se arată în mesajul transmis de Primăria Teiuș.

