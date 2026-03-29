O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări
O nouă variantă SARS-CoV-2, responsabilă de pandemia de Covid-19, a apărut în tot mai multe regiuni și este monitorizată la nivel internațional de autorități din cauza îngrijorărilor privind eficiența vaccinurilor existente.
Varianta recent identificată, denumită BA.3.2, a fost detectată în Marea Britanie şi Statele Unite, potrivit autorităţilor sanitare. Aceasta a fost identificată iniţial în probe nazale de la patru călători americani şi în probe clinice de la cinci pacienţi din patru state americane care nu au fost precizate.
Analize suplimentare au evidenţiat prezenţa variantei în trei probe de apă reziduală provenite din aeronave şi în 132 de alte probe colectate din peste 20 de state, ceea ce sugerează o răspândire mai extinsă decât cea observată direct prin testare clinică.
Varianta a fost raportată şi în Marea Britanie, unde este monitorizată de Agenţia pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA).
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a clasificat BA.3.2 drept „variantă aflată sub monitorizare”.
Originea și evoluția genetică a BA.3.2
BA.3.2 provine din varianta Omicron şi a fost identificată pentru prima dată în Africa de Sud în anul 2024.
Începând cu septembrie 2025, numărul cazurilor a crescut, iar până în prezent a fost raportată în 23 de ţări.
Cercetătorii arată că această variantă este genetic diferită de alte linii JN.1 care au circulat anterior în Statele Unite. BA.3.2 prezintă aproximativ 70–75 de modificări genetice la nivelul proteinei spike, componenta virusului care permite pătrunderea în celulele umane.
Într-un studiu de laborator care a analizat şapte variante, vaccinul ARN mesager (ARNm) adaptat pentru sezonul 2025–2026 (LP.8.1) a demonstrat protecţie împotriva variantelor JN.1 dominante, dar a generat cel mai scăzut nivel de neutralizare a anticorpilor împotriva BA.3.2, ceea ce ar putea influenţa protecţia oferită de vaccin.
În prezent, nu există dovezi că această variantă provoacă forme mai severe de boală comparativ cu variantele anterioare, potrivit UKHSA.
Autorităţile analizează şi impactul asupra performanţei testelor de diagnostic.
Evaluarea riscului și a amenințării pentru populație
Specialiştii britanici consideră că BA.3.2 nu reprezintă, în acest moment, o ameninţare mai mare decât alte variante recente. Specialiştii se aşteaptă la evoluţia continuă a virusului, însă importanţa clinică a unei noi variante este evaluată în funcţie de creşterea numărului de cazuri grave sau de spitalizări.
De asemenea, decizia de a actualiza vaccinurile în funcţie de noile mutaţii poate fi influenţată nu doar de datele ştiinţifice, ci şi de considerente economice ale producătorilor, cum ar fi interesul pentru menţinerea cererii sau rentabilitatea produsului.
În prezent, imunitatea populaţiei şi vaccinarea contribuie la menţinerea sub control a bolii, chiar dacă protecţia nu este completă pentru toate variantele.
Datele disponibile arată că sistemele de supraveghere au identificat rapid această variantă, iar în lipsa unor semnale privind o severitate crescută, BA.3.2 este considerată, pentru moment, o variantă nouă care trebuie monitorizată, fără a indica un risc suplimentar major pentru populaţie.
Știri recente din categoria Actualitate
Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea o recoltă bogată
Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea o recoltă bogată Pentru o recoltă bogată de cartofi, plantarea într-o perioadă corectă este una dintre cele mai importante decizii ale sezonului agricol. Specialiștii afirmă că momentul din primăvară în care tuberculii ajung în sol […]
EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni
EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul preconizează o creştere accentuată a preţurilor, până în mai 2026, arată datele Institutului Naţional de Statisică (INS). În construcții, potrivit estimărilor din luna martie 2026, pentru următoarele trei luni, se […]
PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an. Pilonul II, active de peste 200 miliarde lei
PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an Piața pensiilor private din România a continuat în 2025 traiectoria de creștere, confirmându-și statutul de pilon esențial al stabilității financiare pe termen lung. Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie […]
Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea o recoltă bogată
Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea...
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări O nouă...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei
Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de...
Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l
Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l Un șofer din...
Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales cu dosar penal
Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales...
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale investiției de peste 1 milion de lei
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă Creștinii catolici...