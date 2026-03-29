O nouă trecere de pietoni, pe o stradă din Cugir: Alte reglementări ale traficului din oraș care au primit „undă verde” în Consiliul Local

Consiliul Local Cugir a aprobat, joi, 26 martie 2026, un proiect de hotărâre care vizeză instituirea mai multor reglementări noi de trafic în orașul de la poalele Drăganei.

Au primit „undă verde” din partea aleșilor locali cugireni următoarele măsuri:

– instituirea unei treceri pentru pietoni pe strada Rozelor, în dreptul imobilului cu nr. 2 din orașul Cugir și instalarea indicatorului rutier ”Trecere pentru pietoni

– montarea de dispozitive de calmare a traficului rutier (separatori de benzi) în proximitatea trecerilor pentru pietoni de pe strada Rozelor

Separatorii de benzi vor fi amplasați longitudinal față de axul drumului și zona bordurii, la o distanță de 2,7 m unul față de altul pentru a permite și trecerea autobuzelor care efectuează transportul în comun și a camioanelor.

– instalarea indicatoarelor rutiere de semnalizare a traficului “Limitare de viteză 30 km/h” și „Drum îngustat pe ambele părți” în zona trecerilor pentru pietoni de pe strada Rozelor

– montarea și/sau construirea unor rampe/platforme de calmare a traficului rutier în proximitatea trecerii pentru pietoni de pe strada Doinei, în zona Școlii Gimnaziale nr. 3

– instalarea indicatoarelor rutiere de semnalizare a traficului „Denivelări pentru limitare de viteză” și “Limitare de viteză 30 km/h” în proximitatea trecerii pentru pietoni de pe strada Doinei, în zona Școlii Gimnaziale nr. 3

