Curier Județean

O nouă trecere de pietoni, pe o stradă din Cugir: Alte reglementări ale traficului din oraș care au primit „undă verde” în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Consiliul Local Cugir a aprobat, joi, 26 martie 2026, un proiect de hotărâre care vizeză instituirea mai multor reglementări noi de trafic în orașul de la poalele Drăganei.

Au primit „undă verde” din partea aleșilor locali cugireni următoarele măsuri:

– instituirea unei treceri pentru pietoni pe strada Rozelor, în dreptul imobilului cu nr. 2 din orașul Cugir și instalarea indicatorului rutier ”Trecere pentru pietoni

– montarea de dispozitive de calmare a traficului rutier (separatori de benzi) în proximitatea trecerilor pentru pietoni de pe strada Rozelor

Separatorii de benzi vor fi amplasați longitudinal față de axul drumului și zona bordurii, la o distanță de 2,7 m unul față de altul pentru a permite și trecerea autobuzelor care efectuează transportul în comun și a camioanelor.

– instalarea indicatoarelor rutiere de semnalizare a traficului “Limitare de viteză 30 km/h” și „Drum îngustat pe ambele părți” în zona trecerilor pentru pietoni de pe strada Rozelor

– montarea și/sau construirea unor rampe/platforme de calmare a traficului rutier în proximitatea trecerii pentru pietoni de pe strada Doinei, în zona Școlii Gimnaziale nr. 3

– instalarea indicatoarelor rutiere de semnalizare a traficului „Denivelări pentru limitare de viteză” și “Limitare de viteză 30 km/h” în proximitatea trecerii pentru pietoni de pe strada Doinei, în zona Școlii Gimnaziale nr. 3

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

29 martie 2026

De

Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei O elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia a obținut un rezultat deosebit la olimpiada de Istorie. Miruna Pop a reușit a doua calificare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 martie 2026

De

Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l Un șofer din Horea a fost prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de 0.41 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales cu dosar penal  

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 martie 2026

De

Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales cu dosar penal Un adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, este cercetat de polițiști după ce a condus fără permis o motocicletă neînamtriculată. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în jurul […]

Citește mai mult