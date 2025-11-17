O nouă schimbare pentru sticlele PET reciclabile: După capacele atașate, se modifică compoziția recipientului
O nouă schimbare pentru sticlele PET reciclabile: După capacele atașate, se modifică compoziția recipientului
Sticlele PET sunt nelipsite din viața de zi cu zi, însă impactul lor asupra mediului rămâne ridicat. După introducerea capacelor atașate, o nouă schimbare importantă se pregătește la nivel european, cu scopul de a face recipientele din plastic mult mai prietenoase cu mediul. Proporția de material reciclat va crește semnificativ, iar aspectul sticlelor ar putea fi vizibil diferit.
De ce sunt necesare noi modificări pentru sticlele PET
Deși sunt ușoare, practice și ușor de transportat, sticlele PET necesită cantități considerabile de materii prime fosile și energie pentru a fi produse.
În prezent, doar o parte dintre ele ajung să fie reciclate într-un ciclu complet, ceea ce contribuie la acumularea de plastic în natură și în ecosisteme. La nivel european, problema este majoră, o mare parte a deșeurilor marine fiind reprezentată de PET-uri de unică folosință.
Reprezentanții mediului atrag atenția că sticlele clasice din PET continuă să genereze cantități semnificative de deșeuri, motiv pentru care UE urmărește reducerea impactului plasticului prin reguli mai stricte și prin folosirea unor cantități mai mari de material reciclat.
Așa a apărut și regula privind capacele ”Tethered Caps”, introduse din 2024, prin care capacul rămâne atașat de recipient pentru a preveni pierderea lui în natură.
Ce schimbări se pregătesc în compoziția sticlelor PET
În următorii ani, sticlele PET vor conține tot mai mult plastic reciclat. Conform obiectivelor stabilite la nivel european, din 2025 toate recipientele PET pentru băuturi trebuie să includă cel puțin 25% material reciclat, iar din 2030 procentul va crește la minimum 30%.
Odată cu aceste modificări, aspectul sticlelor se poate schimba: pot deveni mai puțin clare, pot avea o nuanță ușor neuniformă sau pot părea mai mate.
Aceste diferențe sunt considerate normale și sunt rezultatul proceselor tehnice complexe prin care se introduce materialul reciclat în compoziție.
Deși vizual sticlele pot arăta diferit, ele rămân sigure pentru consum, PET-ul fiind un polimer termoplastic considerat stabil și cu risc redus pentru sănătate.
Producția sa oferă avantajele cunoscute: rezistență mare la spargere, greutate mică și transparență, chiar dacă aceasta din urmă va fi ușor diminuată în cazul recipientelor cu procent ridicat de material reciclat.
Cum se adaptează magazinele și consumatorii la noile cerințe
Creșterea numărului de sticle care trebuie colectate și reciclate pune presiune și pe comercianți. În multe țări, inclusiv în România, sistemul de garanție-returnare obligă magazinele să primească înapoi ambalajele utilizate.
Pentru a gestiona volumele tot mai mari, unele rețele introduc automate moderne de preluare, capabile să proceseze rapid cantități mari de PET-uri.
Consumatorii trebuie să se aștepte la recipiente ușor diferite ca aspect și la capace atașate permanent, dar schimbările urmăresc un obiectiv clar: reducerea poluării și transformarea PET-ului într-un material mai prietenos cu mediul.
În următorii ani, regulile privind plasticul vor continua să se înăsprească, astfel încât tranziția spre o economie circulară să devină realitate la nivel european.
