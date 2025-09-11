O mamă care și bătut fiica cu o curea, condamnată la închisoare cu suspendare: Femeia trebuie să achite victimei sale daune morale în valoare de 1.000 de lei

O mamă din Alba Iulia, condamnată la închisoare cu suspendare după ce și-a lovit fiica: Victima va primi daune morale de 1.000 de lei

O femeie din Alba Iulia a fost condmanată la închisoare pentru agresiuni fizice aplicate fiicei sale minore. În plus, agresoarea va trebui să îi plătească daune morale în valoare de 1.000 de lei victimei sale.

Procurorii au stabilit că, în perioada 28.08.2023 – 03.09.2023, fără a se putea stabili cu exactitate data, femeia a lovit-o cu cureaua peste membrele inferioare pe fiica sa minoră, pe fondul unor neînțelegeri spontane, provocându-i astfel leziuni ce au necesitat, pentru vindecare, un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Raportul de constatare medicală întocmit în cauză a stabilit că victima a prezentat leziuni traumatice – hematom și multiple echimoze – ce s-au putut produce prin lovire cu un corp dur. Fiind audiată în cauză în calitate de suspectă, poziție procesuală menținută în calitate de inculpată, mama minorei a recunoscut săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, relatând pe larg modul de desfășurare al evenimentelor.

„În constatările medicului-legist rezultă fără echivoc că prin fapta săvârșită s-a adus atingere integrității corporale a persoanei vătămate, fiindu-i cauzată o suferință fizică, aspect confirmat şi de către martorii audiaţi în cauză.

Instanța are în vedere și circumstanțele comiterii faptei, apreciind că lovirea persoanei vătămate de către mama sa, a fost de natură să îi producă acesteia o stare de temere și de nesiguranță”, a susținut judecătorul.

În final, aceasta a fost condamnată de Judecătoria Alba Iulia, la 1 septembrie 2025, la pedeapsa de 1 an de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de 2 ani. De asemenea, femeia trebuie să efectueze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

„Pentru ca inculpata să conştientizeze gravitatea faptei sale şi importanţa respectării normelor legale care protejează integritatea fizică şi sănătatea persoanei, mai ales în cadrul familiei, apreciază că, o perioadă determinată de timp, în procesul de reintegrare socială inculpata are nevoie de supraveghere, de sprijin şi consiliere de specialitate pentru evitarea riscului de recidivă, astfel că soluţia de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere, este admisibilă şi proporţională cu gravitatea faptei comise, respectiv corespunde cerinţelor asigurării împlinirii dublului scop – educativ şi represiv al sancţiunii”, a mai precizat magistratul.

Instanța a aprecizat că acordarea unei despăgubiri globale, în cuantum de 1000 lei este suficientă și proporțională, „aceasta reprezentând o reparație adecvată și echitabilă, de natură a compensa într-o manieră rezonabilă prejudiciul moral încercat de partea civilă”.

Autor: Dorin Timonea

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI