O localitate din Alba, fără apă potabilă de zeci de ore. Problema nu a fost rezolvată din cauza lipsei ,,unei piese necesare intervenției”. Reacția viceprimarului
Furnizarea apei potabile este întreruptă în localitatea Pianu de Sus, din cauza unei avarii produse la stația de alimentare, a anunțat SC APA CTTA SA – Sucursala Alb Iulia, astăzi, marți, 3 martie 2026.
Intervenția este în desfășurare, iar reluarea alimentării este estimată în jurul orei 13.00. Operatorul avertizează că, după repornirea furnizării, pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugând clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
,,SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Pianu de Sus, din cauza unei avarii produse la stația de alimentare cu apă potabilă.
Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.
Estimare reluare alimentare cu apă: ora 13.00.
La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbări, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L-J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se arată într-un mesaj publicat de SC APA CTTA SA, pe o rețea de socializare.
Viceprimar: Nu au avut disponibilă piesa necesară intervenției
În seara zilei de luni, 2 martie 2026, viceprimarul comunei a transmis că problema alimentării cu apă nu a fost rezolvată deoarece nu a fost disponibilă o piesă necesară intervenției:
,,Vă informez că problema apărută la rețeaua de alimentare cu apă în unele zone nu a putut fi remediată astăzi de către echipele CTTA Alba, din cauza faptului că nu au avut disponibilă piesa necesară intervenției. Conform informațiilor primite, imediat după sosirea piesei, mâine dimineață, se va interveni , iar problema este preconizată să fie remediată în cel mai scurt timp posibil”, a scris Ovidiu Iancu Voișan, viceprimarul comunei Pianu, pe pagina proprie de Facebook.
