O femeie și un bărbat din Aiud, REȚINUȚI după ce au furat produse nealimentare dintr-un magazin din Alba Iulia. Sunt cercetați de oamenii legii

Doi aiudeni, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 41 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia, fiind cercetați pentru furt, după ce ar fi sustras produse nealimentare dintr-un magazin din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 martie 2026, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani și o femeie, în vârstă de 41 de ani, ambii din municipiul Aiud, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că aceștia, în timp ce se aflau în incinta unui magazin din Alba Iulia, ar fi sustras produse nealimentare, de pe rafturile magazinului.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Cercetările sunt continuate.

