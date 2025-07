O femeie, administrator de firmă, condamnată penal după ce și-a transferat peste 900.000 de lei din conturile firmei în contul propriu: Banii au fost utilizați exclusiv în interesul personal

O femeie, administrator al unei societăți comerciale, s-a ales cu o condamnare penală după ce a transferat peste 900.000 de lei din conturile firmei în contul personal, fără a justifica din punct de vedere legal acest lucru.

În actul de sesizare s-a reținut că, administratorul (T. A.) a transferat din conturile societății în contul personal, 542.700 lei în anul 2019, respectiv 385.300 lei în anul 2020, bani din care nu au fost efectuate plăți pentru achiziția de bunuri sau servicii necesare desfășurării activității societății, ci au fost utilizați exclusiv în interesul personal.

Anchetatorii au constatat că, deși societatea pe care o administra a avut profit, administratorul nu și-a repartizat dividende, în scopul de a nu achita către bugetul consolidat al statului impozitul cuvenit, optând în schimb pentru acordarea de credite de către firmă.

„Când am preluat societatea am constatat că sunt înregistrate avansuri spre decontare în sumă de 778.100 lei, ce bănuiesc că a fost ridicată din conturile societății de către administratorul acesteia. De comun acord cu (…) am încheiat un contract de împrumut, fără dobândă, pentru recuperarea sumei. Suma de 778.100 lei a fost recuperată prin viramente bancare în contul societății, ultima tranșă a fost virată în data de 27.08.2021. Nu avem nicio pretenție, ci dorim soluționarea cât mai repede a dosarului penal”, a transmis reprezentantul actual al societății, aflată în insolvență.

Fostul administrator a spus că nu a intenționat să încalce legea, în condițiile în care nu și-a pus vreodată problema că efectuând aceste transferuri ar fi ceva neconform.

„Sumele transferate în contul meu au fost făcute în mod transparent, neavând intenția de a ascunde acest aspect. Sunt de acord să prestez o muncă în folosul comunității, iar starea de sănătate îmi permite. Regret sincer că am ajuns în această situație și nu mi-am pus niciodată problema că aș putea încălca legea prin acțiunile mele desfășurate în cadrul societății”, a declarat femeia.

În final, prin decizia din 26 iunie 2024, aceasta a primit pedeapsa de 7 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI