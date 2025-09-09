O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată
O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată
Un incendiu a afectat în octombrie 2019 clopotnița datând din secolul al XVII-lea a Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș, comuna Șona, monument istoric.
Focul a mistuit scările de acces în clopotniță, construite din lemn.
Prin intervenţia promptă şi eficientă a pompierilor, s-a evitat propagarea incendiului la construcţia efectivă a bisericii, ea rămânând intactă.
După lichidarea incendiului, pompierii au coborât din clopotniţă, cu autoscara, cele două clopote, deosebit de valoroase prin prisma vechimii, cel mai mare fiind realizat în Polonia în anul 1631.
Biserica Unitariană urmează să fie supusă, la 6 ani distanță de la incendiu, unor ample lucrări de restaurare și consolidare.
Necesitatea restaurării și consolidării Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș, clasată ca monument istoric de categoria A (cod LMI: AB-II-m-A-00322), rezultă din starea avansată de degradare a elementelor structurale și arhitecturale, agravată de incendiul din 2019 care a afectat grav turnul.
Proiectul de restaurare și consolidare a Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș are ca scop refacerea și protejarea acestui monument istoric. Lucrările incluse în proiect vizează consolidarea structurii clădirii, restaurarea componentelor arhitecturale și artistice valoroase, precum și refacerea acoperișului și a turnului deteriorat. De asemenea, se vor executa lucrări de reabilitare a fațadelor, înlocuirea instalațiilor și amenajarea terenului din jurul bisericii, în conformitate cu reglementările legale privind protejarea patrimoniului cultural.
Proiectul va contribui la conservarea patrimoniului istoric local și va asigura un cadru mai sigur și accesibil pentru enoriași și vizitatori, dau asigurări inițiatorii săi.
Parohia Unitariană Sânmiclăuș a lansat, luni, 8 septembrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de desemnare prin licitație publică a firmei care va executa lucrările.
Contractul propus este în valoare de 2.244.755, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 26 septembrie 2025.
Investiția este finanțată nerambursabil prin Institutul Național al Patrimoniului.
foto: arhivă – incendiul din 2019 (sursa: ISU Alba)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun Ana Rodean și Doru Oancea
Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun Ana Rodean și Doru Oancea Liceele cu profil sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi. Este vorba de Ana Rodean (41 de ani), la liceul sportiv albaiulian, respectiv […]
FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile
Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile Parcarea din spatele Tribunalului Alba prinde contur. „Se muncește in ritm alert, spre rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale municipiului Alba Iulia. În spatele Tribunalului, proiectul care include 34 locuri de parcare și spații verzi, pentru a păstra […]
VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia
Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia ISU Alba a organizat, marți, 9 septembrie 2025, activități speciale cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie. Evenimentul a avut loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia și a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile: Precizări oficiale
Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile Proiectul de Ordin privind noile criterii de încadrare...
Guvernul face ultimele pregătiri pentru DISPONIBILIZĂRI în administrația locală: „Există o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din ţară”
Bugetarii din administrația locală nu scapă de disponibilizări: „Guvernul o radiografie foarte clară a situaţiei personalului din toate localităţile din...
Știrea Zilei
VIDEO | „Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial
„Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a...
VIDEO | Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului
Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al...
Curier Județean
O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată
O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată Un incendiu...
FOTO | Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun Ana Rodean și Doru Oancea
Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE
Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...