O biserică monument istoric din Alba, afectată de un incendiu acum 6 ani, va fi restaurată și consolidată

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un incendiu a afectat în octombrie 2019 clopotnița datând din secolul al XVII-lea a Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș, comuna Șona, monument istoric. 

Focul a mistuit scările de acces în clopotniță, construite din lemn.

Prin intervenţia promptă şi eficientă a pompierilor, s-a evitat propagarea incendiului la construcţia efectivă a bisericii, ea rămânând intactă.

După lichidarea incendiului, pompierii au coborât din clopotniţă, cu autoscara, cele două clopote, deosebit de valoroase prin prisma vechimii, cel mai mare fiind realizat în Polonia în anul 1631.

Biserica Unitariană urmează să fie supusă, la 6 ani distanță de la incendiu, unor ample lucrări de restaurare și consolidare.

Necesitatea restaurării și consolidării Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș, clasată ca monument istoric de categoria A (cod LMI: AB-II-m-A-00322), rezultă din starea avansată de degradare a elementelor structurale și arhitecturale, agravată de incendiul din 2019 care a afectat grav turnul. 

Proiectul de restaurare și consolidare a Bisericii Unitariene din Sânmiclăuș are ca scop refacerea și protejarea acestui monument istoric. Lucrările incluse în proiect vizează consolidarea structurii clădirii, restaurarea componentelor arhitecturale și artistice valoroase, precum și refacerea acoperișului și a turnului deteriorat. De asemenea, se vor executa lucrări de reabilitare a fațadelor, înlocuirea instalațiilor și amenajarea terenului din jurul bisericii, în conformitate cu reglementările legale privind protejarea patrimoniului cultural.

Proiectul va contribui la conservarea patrimoniului istoric local și va asigura un cadru mai sigur și accesibil pentru enoriași și vizitatori, dau asigurări inițiatorii săi.

Parohia Unitariană Sânmiclăuș a lansat, luni, 8 septembrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de desemnare prin licitație publică a firmei care va executa lucrările.

Contractul propus este în valoare de 2.244.755, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 26 septembrie 2025.

Investiția este finanțată nerambursabil prin Institutul Național al Patrimoniului. 

foto: arhivă – incendiul din 2019 (sursa: ISU Alba)

