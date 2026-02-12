Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba crește de la un an la altul. În prezent, sunt înregistrate 34 de astfel de unități, după ce, anul trecut, au fost înființate șase puncte gastronomice locale, dublu față de anul 2024, când au fost înregistrate trei unități. Primele puncte gastronomice locale din județul Alba au fost înregistrate în anul 2019.
Majoritatea acestora sunt situate în zona Munților Apuseni, în comunele Albac, Arieșeni, Gârda, Roșia Montană, Rimetea, Bucium, Almașu Mare, Poșaga, Ponor, Horea, Vadu Moților, precum și în sate aparținătoare orașelor Câmpeni, Zlatna și Baia de Arieș. Totodată, puncte gastronomice locale funcționează și în alte zone ale județului, precum Ohaba, Vințu de Jos, Ceru Băcăinți, Galda de Jos și Pianu, dar și la Săsciori și Luncile Prigoanei.
Actele normative care reglementează înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale sunt Legea nr. 412 din 18 decembrie 2023 și Ordinul ANSVSA 111 din 16 decembrie 2008. Punctul gastronomic local este o unitate de valorificare a producției primare locale, situată într-o localitate rurală, în cadrul căreia se prepară și se servesc produse alimentare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 15 persoane simultan.
Produsele alimentare din oferta punctului gastronomic local sunt obținute din materii prime disponibile pe plan local, provenite în principal din producția primară a exploatației proprii sau de la producători, pescari, vânători, culegători și colectori de produse forestiere nelemnoase.
Punctul gastronomic local poate funcționa în incinte existente în locuințe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescărești, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexe de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor și fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, precum și în alte construcții și amenajări dintr-o localitate rurală. Punctul gastronomic local poate fi înființat de persoane fizice sau persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor de pe raza județului în care își desfășoară activitatea.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba sprijină persoanele care doresc să își deschidă o afacere în domeniul alimentar, inclusiv un punct gastronomic local. Persoanele interesate pot primi informațiile necesare la Compartimentul Relații cu Publicul. După depunerea dosarului cu documentația specifică, inspectorii din cadrul DSVSA Alba efectuează o vizită la locul de preparare a alimentelor, în vederea evaluării unității, pentru a verifica respectarea normelor generale aplicabile acestui tip de activitate.
Ce se prepară și se servește în punctele gastronomice locale
Produsele preparate și servite în punctele gastronomice locale sunt realizate din materii prime de origine animală și non-animală, provenite din propria gospodărie sau de la producători înregistrați sanitar-veterinar pentru vânzare directă ori vânzare cu amănuntul.
Prepararea acestora se face, de regulă, după metode tradiționale, utilizate în mod curent în gospodărie, produsele fiind destinate consumului în stare proaspătă, în aceeași zi și la un interval cât mai scurt de timp după gătire. De asemenea, pot fi utilizate și produse în stare conservată, precum gemuri, dulcețuri, conserve de legume sau preparate de origine animală conservate.
Produsele cu specific zonal pot cuprinde, fără a se limita la:
– gustări și antreuri calde sau reci (brânzeturi, preparate din pește – icre, pește marinat sau afumat, rulade, salate de legume etc.);
– preparate de felul I (supe, ciorbe, borșuri, preparate din pește, carne sau legume);
– preparate de felul II (preparate de bază), respectiv mâncăruri din legume, carne și legume, carne tocată, fripturi servite cu garnituri și salate, preparate din pește, organe comestibile, preparate din carne de pasăre sau de vânat;
– preparate de felul III (dulciuri de bucătărie);
– preparate artizanale de panificație și patiserie specifice zonei;
– preparate culinare cu specific zonal, atestate tradițional, înscrise în scheme de calitate, certificate ecologic, cu indicație geografică, produs montan, marcă de certificare sau marcă colectivă;
– băuturi răcoritoare și alcoolice specifice zonei;
– siropuri din fructe specifice zonei, precum și legume și fructe proaspete și/sau conservate, înscrise în scheme de calitate.
Condiții generale pentru clădiri și anexe:
Se recomandă ca spațiul să cuprindă cel puțin următoarele categorii de zone:
– zone pentru depozitarea materiilor prime și a adaosurilor (cămări, rafturi, dulapuri, frigidere, congelatoare, beciuri etc.);
– zone pentru materiale de întreținere și igienizare-dezinfecție (magazii, dulapuri);
– zone pentru depozitarea deșeurilor (platforme, pubele);
– zone (mese) de pregătire a alimentelor, care pot fi amplasate și în exterior;
– zone de gătire;
– toalete/grupuri sanitare (se acceptă și grupul sanitar din locuință).
Spațiile destinate preparării și servirii alimentelor din punctele gastronomice locale trebuie:
– să nu permită formarea condensului, a igrasiei sau apariția mucegaiului, precum și desprinderea tencuielii, vopselei ori a finisajelor (faianță, gresie), acolo unde este cazul;
– să asigure protecția împotriva dăunătorilor;
– să permită efectuarea cu ușurință a operațiunilor de curățenie, dezinfecție și deratizare, în mod corect și eficient.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român” Aproximativ 30 de oameni s-au adunat în zona Stadion, din Alba Iulia, pentru a protesta împotriva Guvernului Bolojan și a măsurilor fiscale impuse de aceștia, astăzi, 12 februarie […]
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de […]
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21.00, la Fărău. Un localnic, ,,mort de beat”, a intrat cu mașina într-un gard din beton. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel...
11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat În cursul zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile Câteva zeci de persoane s-au...
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru...
Curier Județean
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc...
VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern:...
Politică Administrație
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...