Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară județul nostru cu restul Regiunii Centru

Datele oficiale privind piața muncii din iunie 2025 au arătat o imagine clară, dar nu tocmai uniformă, pentru județul Alba și întreaga Regiune Centru. În timp ce numărul de salariați din Alba a înregistrat o creștere față de anul precedent, salariile medii, deși în ușoară creștere, au rămas sub media regiunii și a țării.

Regiunea Centru, deși un jucător important pe piața muncii românești, a prezentat diferențe notabile între județe, atât la efectivele de angajați, cât și la nivelul câștigurilor salariale.

Alba a crescut ușor în numărul de angajați

La sfârșitul lunii iunie 2025, în Alba erau înregistrați 102.225 de salariați, ceea ce reprezenta aproximativ 1,8% din totalul angajaților din România. Comparativ cu luna mai 2025, numărul angajaților scăzuse ușor, cu 78 de persoane, însă față de aceeași lună a anului anterior, județul a înregistrat un plus de 1.135 de salariați, adică o creștere de 1,1%.

Pe sectoare, industria și construcțiile au adăugat 533 de salariați noi, serviciile 565, iar agricultura și silvicultura doar 37. Acest lucru a confirmat tendința de câțiva ani: economia județului rămâne concentrată în special pe industrie și servicii, agricultura având un rol minor, dar constant.

La nivelul Regiunii Centru, situația era similară, dar pe o scară mai mare. Regiunea avea în iunie 2025 731.124 de salariați, adică aproximativ 12,6% din totalul forței de muncă a țării.

Față de aceeași lună a anului 2024, regiunea a câștigat 7.186 de salariați, cei mai mulți în servicii (+4.028) și industrie și construcții (+2.995), în timp ce agricultura a adăugat 163 de angajați. Practic, jumătate dintre angajații din regiune activau în servicii, un sfert în industrie și construcții și doar 2,4% în agricultură.

Salariile în Alba au crescut față de anul trecut, dar rămâne sub media regiunii

În luna iunie 2025, salariul mediu brut în Alba a fost de 7.825 lei, iar cel net de 4.715 lei. Comparativ cu iunie 2024, acestea au crescut -brut cu 512 lei (+7%) și net cu 174 lei (+3,8%).

Totuși, față de luna mai 2025, salariile au scăzut ușor: brut cu 90 lei și net cu 50 lei, semn că în iunie puterea de cumpărare a fost afectată marginal de fluctuațiile lunare.

Dacă ne uităm la comparația cu media Regiunii Centru, Alba a rămas sub nivelul regional: aici, salariul mediu brut a fost de 8.394 lei, adică cu 569 lei mai mult decât în Alba, iar salariul mediu net a fost de 5.039 lei, cu 324 lei mai mult decât în județul nostru.

În regiune, județul Sibiu a înregistrat cele mai mari salarii, 9.189 lei brut și 5.528 lei net, în timp ce Harghita avea cele mai mici : 7.092 lei brut și 4.255 lei net.

În Alba, salariile medii pe sectoare au arătat următoarea situație: industrie și construcții 7.875 lei brut, servicii 7.777 lei brut, iar agricultură și silvicultură 7.781 lei brut.

Pe net, diferențele au fost similare: industrie 4.765 lei, servicii 4.665 lei, agricultură 4.668 lei. Practic, diferențele între sectoare nu au fost foarte mari, dar industria a rămas ușor mai bine plătită decât serviciile sau agricultura.

Alba față de Regiunea Centru: Locuri de muncă stabile, salarii moderate

Privind în ansamblu, județul Alba a încheiat luna iunie 2025 cu o piață a muncii relativ stabilă, cu o creștere constantă a efectivului de salariați, mai ales în servicii și industrie. Comparativ cu alte județe din regiune, Alba nu a fost nici cea mai bine plătită, dar nici cea mai slabă.

Salariile medii au crescut față de anul trecut, dar ritmul nu a fost suficient pentru a reduce diferența față de Sibiu sau Brașov, unde câștigurile rămân semnificativ mai mari.

Indicele câștigului salarial real a arătat că în iunie 2025 față de luna precedentă puterea de cumpărare a fost ușor mai mică în Alba, iar față de aceeași lună a anului trecut, salariile reale au crescut marginal, confirmând un trend de stabilizare, dar nu de creștere rapidă.

Pe scurt, Alba a reușit să mențină locuri de muncă stabile și o creștere moderată a efectivului de angajați, însă salariile au rămas sub media regională.

Județul continuă să fie un pol industrial și de servicii important, dar pentru a se apropia de nivelul celor mai bine plătiți angajați din Centru, va fi nevoie de politici economice și investiții care să crească câștigurile medii pe termen mediu și lung.

