Numărul cazurilor de infecții respiratorii, în creștere în perioada 9-15 martie 2026: Situația în județul Alba

În săptămâna 9–15 martie 2026, la nivel național au fost raportate 80.110 cazuri de infecții respiratorii, în creștere cu 7,5% față de săptămâna anterioară, dar în scădere față de aceeași perioadă a sezonului trecut și sub media ultimelor sezoane.

795 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 1.048 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 5.752 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 2.201 media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 38 județe, cele mai multe fiind în municipiul București (94) și în județele Cluj (123) și Constanța (54).

Situația în județul Alba:

Cazuri grip A, subtip H1: 0

Cazuri gripa A, subtip H3: 0

Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare: 17

Cazuri gripa B: 1

Cazuri coinfecție tip A și tip B: 0

Total cazuri gripa: 18

Total decese confirmate cu virus gripal: 0

