Numărul cazurilor de infecții respiratorii, în creștere în perioada 9-15 martie 2026: Situația în județul Alba

Bogdan Ilea

acum 2 ore

În săptămâna 9–15 martie 2026, la nivel național au fost raportate 80.110 cazuri de infecții respiratorii, în creștere cu 7,5% față de săptămâna anterioară, dar în scădere față de aceeași perioadă a sezonului trecut și sub media ultimelor sezoane.

795 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 1.048 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 5.752 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 2.201 media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 38 județe, cele mai multe fiind în municipiul București (94) și în județele Cluj (123) și Constanța (54). 

Situația în județul Alba: 

  • Cazuri grip A, subtip H1: 0 
  • Cazuri gripa A, subtip H3: 0
  • Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare: 17 
  • Cazuri gripa B: 1
  • Cazuri coinfecție tip A și tip B: 0
  • Total cazuri gripa: 18
  • Total decese confirmate cu virus gripal: 0

