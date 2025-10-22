Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu

Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a anunțat încheierea procesului de admitere pentru anul universitar 2025–2026 cu o creștere a numărului total de studenți înmatriculați.

Astfel, instituția a înregistrat 2.196 de studenți, față de 2.148 în anul precedent.

„Această evoluție este cu atât mai relevantă în condițiile în care, la nivel național, numărul absolvenților de liceu a scăzut cu aproximativ 30%. În contrast, alte universități mai mari din regiune apreciază drept o reușită faptul că au limitat scăderea înmatriculărilor in anul 2025 la doar 10% față de anul trecut. În contrast, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia reușește nu doar să compenseze presiunea scăderii numărului de absolvenți de liceu, ci să obțină chiar o creștere”, se arată într-un comunicat de presă al universității albaiuliene.

Evoluții comparative 2024–2025

Analiza comparativă a înmatriculărilor evidențiază direcții clare de consolidare:

*Facultatea de Drept și Științe Sociale a crescut de la 692 la 767 de studenți, înregistrând o majorare de aproape 11%. Creșterea este vizibilă în special la programele de Educație fizică și sport, Kinetoterapie și Asistență socială.

*Facultatea de Teologie Ortodoxă a urcat de la 117 la 143 de studenți, ceea ce înseamnă un plus de 22%, semn al atractivității sporite a programelor de Teologie, Muzică și Arte vizuale.

*Școala Doctorală și studiile postdoctorale au atras de asemenea mai mulți candidați (34 în 2025 față de 30 în 2024), confirmând reputația academică consolidată a UAB în zona cercetării avansate.

Noutăți care consolidează atractivitatea universității

„Creșterea se datorează, în mare parte, capacității universității de a răspunde cerințelor actuale ale pieței educaționale și ale angajatorilor. În anul 2025 au fost lansate două programe de studiu în regim dual – Electronică aplicată și Logistică operațională – care au stârnit un interes crescut din partea candidaților, confirmând deschiderea instituției către modele educaționale moderne și aplicate.

Totodată, investițiile substanțiale din ultimii ani în modernizarea campusului universitar, prin dotarea laboratoarelor cu echipamente performante și îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii de cazare și studiu, contribuie la consolidarea atractivității Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ca spațiu de învățământ și cercetare de calitate.

Rezultatele confirmă eficiența procesului de admitere și capacitatea instituției de a oferi o educație de calitate, adaptată nevoilor societății și economiei actuale. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își reafirmă poziția de reper educațional și științific în regiune, demonstrând că, chiar și într-un context marcat de scăderi demografice semnificative, performanța și adaptabilitatea pot genera creștere și consolidare”, se precizează în comunicatul amintit.

